Geoff Upson es un activista que decidió pintar penes en baches para hacer que las autoridades los reparen, sin embargo, será demandado por vandalismo.

La organización de proyectos y servicios de transporte en Auckland, Nueva Zelanda, planea demandar a un activista de seguridad vial por dibujar penes en los baches de las carreteras.

Auckland Transport (AT) planea emprender acciones legales bajo el concepto de vandalismo después de que Geoff Upson comenzó a pintar penes a modo de advertencia por el bache.

Geoff Upson, activista seguridad vial, explica por qué dibuja penes en baches

El activista explicó que decidió dibujar penes en los baches de la carretera, porque estos causan inseguridad para el transito vial .

De esta manera, busca llamar la atención de las autoridades pertinentes y de los conductores para que estén atentos a los baches.

Sin embargo, Geoff Upson recibió una llamada de la policía debido a una queja sobre sus penes dibujados en la carretera en Old North RD en SH16.

El activista se seguridad vial puso estos penes en febrero, sin embargo, se borraron y al percatarse de que no fueron reparados los volvió a pintar.

Activista decide dibujar penes en baches después de ser ignorado para que los reparen

Según un portal de Nueva Zelanda, Geoff Upson decidió comenzar a dibujar penes en baches después de quejarse 20 veces ante el AT y ser ignorado.

El primer trazo hecho por el activista fue en 2018, a partir de esa fecha cree que ha dibujado al menos 100 penes.

Upson señaló que solamente dibuja los penes en baches de gran tamaño. En los pequeños suele poner un círculo rodeándolo.

Auckland Transport demandará al activista por vandalismo

En una declaración, miembros de AT mencionaron que demandarán al activista por vandaliza r Old North y Peak Rds.

Natalie Polley, una portazos de AT comentó que el activista pone en riesgo su seguridad al pintar los penes, mientras que distrae a los conductores que pasan por ahí.

Por su parte, Geoff Upson refutó lo dicho por Polley, pues explicó que usa un chaleco reflejante para garantizar su seguridad al hacer el dibujo del pene.

Mientras tanto, la AT estima que los costos por borrar el dibujo del bache rodean lo $2500 por bache.

“Tenemos un proceso para cobrar por daños. No podemos esperar que el contribuyente pagué por el vandalismo”. Natalie Polley, Auckland Transport.

El activista de seguridad vial explicó que el único trabajo del AT es asegurarse de que no haya baches en las carreteras, el cual no hacen.