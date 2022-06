En TikTok abundan las historias sobre los novios infieles y, en esta ocasión, fue la historia de uno que quería ligarse a la amiga de su novia a través de Instagram.

La usuaria de TikTok identificada como @ ariaranguez , contó la historia de cómo tuvo que confrontar a su novio infiel luego de que descubriera que quería ligarse a su amiga.

En la historia, la usuaria de TikTok comienza diciendo que, ella tenía un novio que era atento y detallista, con el cual se sentía feliz.

Sin embargo, una de sus amigas le pasó una captura de pantalla en donde él había reaccionado a sus historias de Instagram para luego hablarle e intentar ligarsela.

En las capturas de pantalla, puede verse que el novio infiel intentaba ligarse a la amiga de su novia, probablemente sin saber que terminaría siendo exhibido en TikTok.

La amiga le pasó la contraseña de su Instagram y la novia le contestaba al novio infiel

Y es que en las conversaciones que subió al video viral de TikTok, reveló que ella fue quien le contestó e incluso se ve cuando el novio infiel asegura no tener ninguna relación.

Cuando ambos se quedaron de ver , la novia fue quien terminó visitando y confrontando al novio infiel que quería ligarse a su amiga.

Aunque no se supo exactamente qué fue lo que le dijo cuando confrontó a su novio infiel por tratar de ligarse a su amiga, al parecer tuvo un final feliz pese a la insistencia del ahora ex novio quien no dejaba de llamarla.

Al final, la usuaria de TikTok que exhibió a su novio infiel quien trataba de ligarse a su amiga a través de Instagram, terminó por irse de fiesta con sus amigas sin pensar más en su situación.