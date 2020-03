Durante una expedición de caza, un ciervo se defendió atacando arrancándole el rostro a su agresor.



Un ciervo le arranca la cara al cazador que lo quería matar, la noticia ha puesto sobre la mesa un nuevo debate sobre la actividad de caza, luego de que Vincent Saubion, de 36 años, perdiera la mitad del rostro.

El incidente se produjo durante una expedición en el pueblo de Lesperon, Francia, cuando los perros que acompañaban al cazador comenzaron a perseguir a uno de los ciervos al que, luego de encontrarlo frente a frente, este comenzó a dispararle .

Ciervo arranca rostro de cazador que le disparaba



No obstante, el animal respondió atacando con sus patas dándole un cabezazo y dejándolo mareado para después salir corriendo. Fue allí cuando la sangre comenzó a brotar sin control y sin que Vicent perdiera sensibilidad. Según relató al diario Sud Ouest, sólo se sintió como si estuviera tomado.

"Seguí cazando pero me pareció que había mucha sangre. Mi colega me vio y me pidió que no me moviera más. Para mí, sólo era como si estuviera borracho, pero me había arrancado la mitad de la cara"

Vincent Saubion, cazador.

No obstante, tal fue la hemorragia que tuvo que ser trasladado en avión al Hospital Pellegrin de Burdeos, para ser sometido a una cirugía de emergencia. Allí le dieron por lo menos 50 puntadas a lo largo de su mejilla izquierda , debajo de su ojo y sobre su nariz; ninguno de sus huesos resultó fracturado.

El responsable quiere seguir matando animales

Pero este no fue motivo suficiente para que Saubion deje de matar animales, pues a pesar de su encuentro cercano y su impactante lesión, el hombre ha prometido regresar al bosque para cazar nuevamente.