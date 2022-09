La creadora de contenido Chingu amiga compartió un video donde comparó la reacción de los mexicanos con el sismo con el lanzamiento de un misil de Corea del Norte. El video de humor ha dado de que hablar en redes sociales.

En su video Chingu amiga explica que el sismo del 19 de septiembre le agarró mientras estaba en una clase.

Al observar a los mexicanos menciona que al escuchar que se trataba de un temblor real salió a la calle y observó a los mexicanos. De inmediato la mujer dijo haber sentido un miedo muy parecido a cuando “Venía un misil de Corea del Norte”.

¿Cómo fue la experiencia de Chingu amiga en el sismo del 19 de septiembre?

Junto al video de comedia la creadora de contenido contó su experiencia durante el sismo, a través de sus historia de Instagram.

Chingu amiga entre lagrimas y risa dijo haberse paniqueado. Ella pensó que lo del temblor era un tipo de juego, pero dijo estar asustada por el sismo de 7.7, pese a que aclara que no lo sintió mucho.

Los usuarios de Instagram criticaron su primera versión del video porque se escucha la alerta sísmica y entonces Chingu amiga subió un video a TikTok de esta versión.

Los usuarios de TikTok han criticado a la creadora de contenido y algunos incluso se han quejado por este hecho. Sin embargo, aclara que lo hizo porque TikTok no da la oportunidad de subir 2 versiones del mismo video.

“Te lo pido de favor que no pongas la alarma sísmica es tus videos me sacaste el alma”, “´Procura salir en caso de alarma sísmica sigue los PROTOCOLOS ES MUY IMPORTANTE ha y que bueno que estás bien”, se lee en los comentarios.

Comentarios de TikTok (Captura de pantalla)

Algunos usuarios han compartido valiosos consejos a Chingu amiga y le han mandado los mejores deseos.

En los comentarios los usuarios han expresado sus experiencias acerca del sismo del 19 de septiembre y algunos han mencionado lo mal que la pasaron durante la tarde y hasta emitieron algunos consejos respecto al tema.

“Yo no lo sentí, pero milagrosamente estoy bien”, “Te mando un abrazo! Me dio mucha ternura lo que dices”, “A mí sí no me avisa mi amiga no me doy cuenta estábamos en la escuela”, se lee en comentarios.