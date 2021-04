Un visitante del zoológico capturó la foto del león que debería estar en la jaula del perro golden retriever

China.- Un zoológico ubicado en Xichang, ciudad de China, hizo pasar a un perro golden retriever por un león, y uno de sus visitantes que notó la diferencia capturó el hecho en video, denunciándolo en redes sociales.

"Al principio pensamos que nos habíamos equivocado de lugar, pero después de recorrer la jaula nos dimos cuenta de que es donde debería estar alojado el león"

Usuario.

Fue el pasado 27 de marzo cuando el usuario, identificado en redes como 'Tang', se percató del error mientras paseaba por el zoológico en compañía de su hijo, y compartió el video en Internet, donde se hizo viral rápidamente.

Zoológico aclara por qué un perro ocupaba el lugar del león

El zoológico responsable de presentar a un perro de la raza golden retriever en China, aclaró tras la difusión de un video que en la jaula sí había vivido un león, pero olvidaron retirar la placa cuando el felino fue trasladado a otro lugar durante unas obras.

No obstante, el hombre que filmó el video se dijo insatisfecho con la explicación, debido a que asegura no haber visto a ningún león en otras zonas del zoológico. Por este motivo, acusó al establecimiento de atraer al público con la promesa de animales que no tiene .

"Siento esto sobre todo por mi hijo, porque él quería contemplar al 'Rey de la Selva' y no vimos a ningún león. De hecho, en el momento bromeé con el hecho de que pudiera tratarse de un león africano que aún no había crecido, pero no, s implemente no había felinos ", dijo 'Tang'.

Por otra parte, el South China Morning Post reporta que actualmente el zoológico mencionado ya cuenta con leones y lamenta la situación, así como su error, por lo que promete que tendrá más cuidado al momento de colocar y cambiar las placas que anuncian a los animales en sus respectivas jaulas.