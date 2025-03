En Argentina, una usuaria contó a través de X -antes Twitter- canceló su boda y la luna de miel al enterares que le estaban siendo infiel durante dos años.

Luli Martini, la usuaria en X, contó se enteró de la infidelidad pocos días antes de casarse, volviéndose rápidamente viral.

Al final, Luli Martini recibió un premio de consolación por parte de su equipo favorito de fútbol.

Luli Martini relató los detalles en X sobre cómo descubrió que le estaban siendo infiel días antes de su boda.

En el post, la joven explicó estaba a unos días de casarse, para después viajar a Cancún para su luna de miel.

Sin embargo, los planes se vieron modificados debido a que desde hace dos años su novio (ahora ex pareja), le estaba siendo infiel.

La publicación generó miles de reacciones e interacciones, consiguiendo volverse tendencia en Argentina.

mi ex (nos estábamos x casar!!) y la novia cn la q me cagaba hace 2años. Ese domingo debería estar conmigo en Cancún d luna de miel, pero estaba en la cancha (a la cual fue siempre con mi familia) de paseo con la negri. x suerte tengo a mis amigos q se encargaron de q la pase mal https://t.co/mZC9AuG7YS

Luli Martini al ver que su post había generado conmoción, la joven decidió redactar un breve storytime sobre cómo fue que se enteró de la infidelidad.

En el texto, ella relata se encontraba en su despedida de soltera, cuando de pronto, recibió un mensaje de una chica.

Se trataba de nada más y nada menos de la chica con la que su novio le era infiel.

Luli Martini escribe que, con fotos y más pruebas, la chica le demostró que le estaban siendo infiel.

“Muy tranquila en mi despedida de soltera, me llega un mensaje de la mina en cuestión, ¡¡contándome que hacía dos años salía con mi ex!! Me mandó fotos, pruebas, todo. Imagínense mi cara en ese momento”

LULI MARTINI