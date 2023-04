Camila Cabello y Shawn Mendes ya regresaron, provocando los más graciosos memes que han inundado las redes sociales.

La postal más viral que ha dejado el festival Coachella 2023, sin duda alguna, fue ver a Camila Cabello y Shawn Mendes besándose y abrazándose.

Luego 2 años juntos y anunciar el termino su relación en 2021, Camila Cabello y Shawn Mendes vuelven a estar en el ojo del huracán por su posible reconciliación.

Por toda la red, no dejan circulan videos y fotografías que muestran a Camila Cabello y Shawn Mendes muy cariñosos, por lo que los cibernautas no paran de comentar este posible regreso.

🎥| Shawn Mendes y Camila Cabello anoche (14/4) en Coachella.🌴#COACHELLA2023 pic.twitter.com/c8GchzIz9Z — Eduardo JB (@Eduardo__JB) April 15, 2023

Regreso de Camila Cabello y Shawn Mendes provoca memes en redes sociales

Fans, tanto de Camila Cabello como Shawn Mendes, ya festejaron en Internet con memes la segunda oportunidad que se estarían dando la pareja de cantantes.

Incluso en tono de broma, los memes sobre el regreso de Camila Cabello y Shawn Mendes, señalan que se trata de un “recalentado” amoroso, el cual, aseguran, siempre sabe mejor.

Con bastante creatividad, los memes se han desatado en la red celebrando el reencuentro de Camila Cabello - de 26 años- y Shawn Mendes- de 24 años-.

Shawn Mendes y Camila Cabello (@camila_cabello / Instagram)

Esto son los memes que desató el regreso de Camila Cabello y Shawn Mendes

De la sorpresa a la risa, es lo que ha dejado en memes el regreso de Camila Cabello y Shawn Mendes. Por ejemplo, hay quien sigue sin creer esta noticia y así los demuestran en redes:

También, los fans de Camila Cabello y Shawn Mendes, ya comenzaron a identificarse con la pareja de cantantes e incluso están viendo la posibilidad de darse una oportunidad con su antiguo amor.

Otros por su parte, advierten a sus amigos que si no tienen un ex como Shawn Mendes, lo mejor es no volverse a ilusionar.

Los que se identifican con Camila Cabello y Shawn Mendes piensa que se tratarían muy parecido a la manera en que se trataron los cantantes de Coachella 2023.

Asimismo, hay memes que aseguran que Shawn Mendes explotará su creatividad musical para dedicarle varias canciones a Camila Cabello.

Los éxitos musicales de Camila Cabello también salieron a relucir en los memes y muchos ya esperan el lanzamiento de Señorita 2.0.

Otros memes que dejó el posible regreso de Camila Cabello y Shawn Mendes son estos:

