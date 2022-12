Ya hay ¿Brazalete para deudores de Coppel? Un usuario de TikTok lo mostró y dio de que hablar en la red social.

El usuario @_medicenelchino ha hecho ruido en la red social luego de haber publicado un video donde señaló que la la empresa Coppel le había colocado un “GPS” por ser un gran deudor.

“Los de Coppel ya me pusieron localizador, para que cuando me vengan a cobrar no les digan que no estoy”, se lee en el video de TikTok, quien mostró el brazalete con el logo de la empresa.

Algunos usuarios lo han denominado como el brazalete para deudores de Coppel y ha sorprendido a millones de personas.

Video de TikTok (Tomada de video)

De verdad ¿Existe el brazalete para deudores de Coppel de TikTok?

Al parecer varios deudores de Coppel ya están dudosos sobre si ¿Hay brazaletes para deudores de Coppel?

Sin embargo, no hay nada que temer, pues en el video de TikTok claramente se aprecia que en su muñeca tiene una pulsera de luces similar a las que usan en fiestas o conciertos.

Una gran mayoría de usuarios de TikTok se ha creído que existe el brazalete para deudores de Coppel, pero el creador de contenido ha declarado que todo es una broma.

¿Qué dicen los usuarios sobre el brazalete para deudores de Coppel?

Más de 611 usuarios han comentado en el video de TikTok, donde se mostró el brazalete para deudores de Coppel.

Algunos han escrito diversos comentarios sarcásticos hacía el falso brazalete para deudores de Coppel.

“Ojalá sea broma por qué si no ya me fregué”, “Está medio rara la pulsera de grupo firme”, “El famoso coopel Watch”, “Ni les des ideas”, “Ya valió madre”, “Mejores que las de Bad Bunny sí están jajajaja”.

Por otro lado hay usuarios quienes sí se han creído la broma del brazalete para deudores de Coppel

“Es un vip, pra bad por parte de Coppel bro”, “¿wey enserio es para eso ?jaja si es así suerte a todos lo que deben”, “¿es neta?”, “Verde ya me fregué, lo siento los que tienen de a tres”.

Cabe aclara que el brazelet formó parte de una broma de parte del contenido, quien ha hecho reír a varios usuarios de TikTok con su idea.