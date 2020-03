El 'influencer' llenó su bañera con bolas de gel para filmar un video, pero los resultados fueron desastrosos

La noticia es cierta. Un influencer que llena su bañera con bolas de gel y estas tapan la tubería de todo un pueblo francés. ¿Qué tal? ¿le sigues temiendo al coronavirus? pues los habitantes de este sitio ahora le tienen más miedo a Cyril Schreiner, mejor conocido como 'Cyridicule'.

Y cómo no. El chico intentó filmar un video para YouTube, pero los resultados fueron desastrosos. Para empezar, no le bastó con usar una, sino cinco botellas de bolas de gel que terminaron inundando no sólo su bañera, sino también su taza de baño, fregadero y la tubería del pueblo.

J’ai voulu tester une expérience, elle a foiré regardez la fin... j’ai besoin d’aide svp ! SVP pic.twitter.com/qzfczqm92Q — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 23, 2020

Atasca con bolas de gel la tubería de todo el pueblo

Lo que pasó fue que cuando todo se descontroló, pues no pudo ni usar una aspiradora para deshacerse de ellas debido a que las bolitas se multiplicaron y terminaron descomponiéndola, no le quedó de otra más que quitar el tapón para que se fueran por el desagüe. Y allí comenzó la pesadilla .

"Me estoy ahogando en las bolas. Sólo quería hacer un experimento y ahora necesito ayuda. Los vecinos ya vinieron a reclamarme, esta mierda está en las alcantarillas" Cyril Schreiner, influencer francés.

Los vecinos llegaron a reclamar, su lavabo escupía un líquido color marrón , las bolas de colores comenzaron a aparecer en las alcantarillas, el "potente" desatascador de tuberías no resultó tan potente, y el alcalde envió una carta a los vecinos avisando del problema y asegurando que estaban buscando al responsable.

Voilà la partie 3 😭 ptn la voisine a débarqué, j’ai parlé chinois 😭 pic.twitter.com/nmTQ8TOUVb — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 26, 2020

Tuvo que entregarse a las autoridades

Cyridicule, por supuesto, se delató solo. Lo último que se sabe es que el influencer acudió a testificar y en sus redes sociales el último tuit confirma que contará lo que ocurrió con las autoridades a través de historias de Instagram.

No obstante, y pese a que muchas personas llenaron las redes sociales de Cyril con insultos y amenzas , hay una buena parte que opina que todo es fake y que la carta del alcalde que mostró es falsa.

Voilà la partie 4, CETTE MERDE EST REMONTÉ DE L’ÉGOUT DE MA RUE 😭 pic.twitter.com/6a6DInc4Sq — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 28, 2020