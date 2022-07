En TikTok, circula un clip donde se muestra a una niña que celebra su fiesta de cumpleaños con temática de Karol G demostrando así que es ‘Bichota’ desde chiquita.

Esto fue compartido por la usuaria @karlaibarraquinte, quien dio a conocer un carrusel de fotografías de la pequeña que tuvo su festejo caracterizada como la cantante colombiana de reguetón.

Las imágenes del TikTok muestran a una niña sonriente y ataviada con una peluca de color azul, igual al look que lleva Karol G.

Además, dichas fotos exhiben como su pastel lleva la foto de Karol G y el título de ‘Bichota’.

Cabe mencionar que este TikTok viene acompañado de un fragmento de MAMIII, canción que Karol G canta en colaboración con Becky G, otro referente de la música urbana.

Hasta el momento, 2.2 millones de personas han visto este TikTok, de la niña que eligió su fiesta con tema de Karol G.

Asimismo, 131, 200 usuarios han pulsado el botón de me gusta, ya que consideran tierno el cumpleaños que tuvo la pequeña.

De igual manera, 2241 comentarios se han realizado en esta publicación que muestra cómo Karol G tienen seguidoras de todas las edades.

Niña celebra su cumpleaños con temática de Karol G (@karlaibarraquinte / Instagram)

Niña celebra su cumpleaños con temática de Karol G; usuarios de TikTok

La comunidad de TikTok tuvo diversas reacciones, la mayoría positivas, al video de la niña que celebra su cumpleaños con temática de Karol G.

“Felicidades, hermosa”, “Qué belleza”, “Qué bonita”, fueron algunos de los halagos que se llevó la pequeña que pidió su fiesta como toda una ‘Bichota’.

Alguno aprovecharon la publicación de ese TikTok para etiquetar a la cuenta de Karol G para que conociera a una de sus seguidoras más pequeñas y tiernas que tiene.

Reacciones a la niña que celebra su cumpleaños con temática de Karol G (@karlaibarraquinte / TikTok )

Otros también arrobaron a sus amigos y familiares para indicar que hacer una fiesta con tema de Karol G era una buena idea.

Las personas que no estuvieron de acuerdo que una niña de 3 años se disfrazara de una cantante de reguetón, también dejaron ver su descontento en la caja de comentario.

“Hay no qué barbaridad hasta donde llegan ahora ya nada infantil” , Mi hija tiene prohibido, primero el celular por qué quiero que sea una niña y como yo no escucho eso ella no tiene por qué escucharlo”, escribieron.