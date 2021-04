"Quise compartirlo con él", contó el anciano de 85 años al recibir la vacuna junto a su perro

El pasado 24 de abril, un anciano de 85 años recibió la vacuna contra el Covid-19 acompañado de su perro, su compañero desde hace varios años.

Juan Saavedra Reyes fue capturado junto a su perro, que posó de forma espectacular para la cámara de la Municipalidad Provincial de Sullana, en Perú.

"Este fue uno de los momentos más importantes de mi vida y quise compartirlo con él" Juan Saavedra Reyes.

La foto se compartió en Facebook generó empatía enterneciendo a miles de usuarios que no se deciden por quién conmueve más, si el anciano o el perrito.

Este último no se despegó ni un minuto de su amo en tanto recibía la vacuna. Asimismo, más del 90 por ciento de las dosis asignadas para el Centro de Salud de la comunidad se aplicaron aquél día.

Covid-19 en Perú

Perú afronta el peor momento de la pandemia luego de que se suavizarán las medidas de prevención y la variante brasileña del Covid-19 acelerara los contagios.

En lo que va de abril, el Ministerio de Salud reportó la muerte de casi 6 mil contagiados, lo que supera a los muertos contabilizados en febrero pasado; 5 mil 500.

"Ya en esta última semana, el promedio diario ha subido a 350 muertes" Rodrigo Parra, analista de datos.

"En la primera ola del 2020, los picos más altos que reportaba el Ministerio de Salud eran cercanos a 220 muertes por día", dijo el analista de datos Rodrigo Parra.

Sin embargo, ahora prácticamente se está confirmando una muerte cada cinco minutos a lo largo de un día; confirmó el especialista.

"Ya no hay vacunas hoy día y ni siquiera son las 08:00 de la mañana", escribió una internauta en la foto de Juan Saavedra y su perrito. El Covid-19 ha causado la muerte de más de 58 mil personas en Perú.