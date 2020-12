Pide a amiga ser su “Milagro Navideño” y le exige tablets para sus hijos

‘Vale’ exigía a su amiga gastar 5 mil pesos en tablets para sus hijos



Pocas cosas tienen lógica en las redes sociales como una nueva conversación subida a redes en donde una usuaria expuso a una “amiga” que le exigía pagar una tableta de 5 mil pesos o una computadora para sus hijos.

De acuerdo a las capturas de pantallas de una conversación de WhatsApp subidas por “@ BancoPok3mon ”, una usuaria expuso como una de sus “amigas” le exigía comprarle a sus hijos regalos para Navidad como tablets o computadoras.

La conversación empieza de lo más cordial, saludándose y preguntándose cómo han ido las cosas ante la Emergencia Sanitaria que el Covid-19 ha desatado en México, pues tan solo las cifras del pasado 8 de diciembre por parte de la Secretaría de Salud han registrado un total de 110 mil 874 muertes por la enfermedad.

Ante esto, las cosas entre la sociedad como la economía no han sido muy favorables y tal fue el caso de ‘Vale’, como aparece en las capturas de pantalla quien, aseguró estar batallando con los hijos y su esposo, Paco se había quedado sin trabajo.

"Milagro Navideño" @BancoPok3mon / Twitter

Pide a su amiga ser el “Milagro Navideño” de sus hijos

La amiga, tras lamentar lo sucedido inmediatamente fue abordada por Vale quién le preguntó si quería ser el “ Milagro navideño ” de sus hijos quienes, en este año no tendrán regalos durante las fiestas decembrinas.

Como buena amiga, la usuaria aceptó y sugirió comprarle a los hijos de su amiga un juguete y una bota de dulces, mismas que llegarían por medio de Amazon; sin embargo, esta propuesta no le fue suficiente a Vale quien de inmediato exigió que, en vez de eso les regalara una computadora o una tablet porque “eso les ayudaría mucho”.

Ante esto, la usuaria aseguró que ella no podía obsequiar tales regalos ya que no ha estado trabajando y regresará aproximadamente en marzo , es decir hasta que comiencen el Plan Nacional de Vacunación, el consistirá en cinco etapas:

Etapa 1: de diciembre 2020 a febrero 2021 se aplicará a personal de salud que atiende directamente a pacientes Covid-19

Etapa 2: de febrero a abril 2021: Personal de salud restante y personas de 60 años y más

Etapa 3: de abril a mayo 2021 a personas de 50 a 59 años

Etapa 4: mayo a junio 2021 a personas de 40 a 49 años

Etapa 5: junio a marzo 2021 al resto de la población

Vale se molesta y recrimina gastos de su amiga

Ante la negativa de la Amiga, Vale se molestó y recriminó que ella tenía dinero pues incluso llevaba a sus gatos a la estética y la acusó de haberse comprado ropa nueva por lo que 5 mil pesos no eran nada para ella.

“Pinche OGT, son solo 5000 vi que te compraste ropa, seguro te cuesta más” Vale

Pese a que la usuaria que expuso la lamentable conversación en donde explicaba que su trabajo le había costado, la supuesta “amiga” terminó maldiciéndola y esperando que sus gatos se murieran.

“Mi trabajo me ha costado. Lamento que seas así. No me vuelvas a llamar” Usuaria

Las reacciones de quienes han visto esta conversación que parecería de telenovela, no se han hecho esperar e incluso algunos han compartido sus experiencias de quienes se quieren colgar de otra gente de maneras descaradas.

Y los gatos que culpa tienen. — Jony Q (@jonykintero) — Jony Q (@jonykintero) December 8, 2020