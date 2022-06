En TikTok la usuaria Sarah Rodrígues, @sarinfla en la plataforma compartió un video mostrando cómo logró ahuyentar a un espíritu.

Este video comenzó a hacerse viral en la plataforma debido a que la joven utilizó música religiosa para hacer que el espíritu se fuera.

En la plataforma varios usuarios se mostraron divertidos de la reacción de la joven quién explicó no era la primera vez que vivía una situación relacionada con espíritus.

En TikTok Sarah Rodrígues compartió un video mostrando como huyendo a un espíritu poniendo música religiosa a todo volumen.

De acuerdo con la joven ella se encontraba haciendo ejercicio cuando sintió una “vibra pesada” y, por debajo de la puerta de su cuarto, vio unos pies.

En ese momento sonaba ‘Wake Up’ de MKJ &24U; sin embargo, debio al miedo que sintió decidió pierna música religiosa, lo que ahuyentó al espíritu.

Pese a que en el video se burló de que la música religiosa funcionara, la joven reveló que sí se asustó con la presencia del espirito puesto que poseería la primera vez que vive una situación de este tipo.

En los comentarios del tiktok, la joven contó que en la casa en donde grabó el video la asustaban de forma constante:

“Vi muchas cosas, me pasaron muchas cosas. Como un día me jalaron de los pies y me tiraron de la cama, me susurraron cosas en el oído, le tocaron la puerta a mi ex, etc.”

Sarah Rodrígues, @sarinfla