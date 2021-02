La abuelita quiere que su nieto conozca a alguien en Tinder porque ya está harta de verlo soltero

Trina Lazarus, una abuelita de 82 años residente de Brentwood, Inglaterra, sorprendió a su familia al crear un perfil de Tinder para su nieto, Scott Lefever , de 28. ¿La razón? básicamente se considera harta de verlo soltero.

La abuelita planea encontrarle una buena pareja a su nieto Scott, pues ha estado soltero casi dos años y considera que necesita su ayuda, aunque vaya, así que digamos cómo le ha echado la mano, pues tampoco es para tanto, ya que en Tinder lo describe como un " hombre desordenado" y con muy pocas habilidades para cocinar.

Pero ni por esa terrible descripción el perfil de su nieto ha pasado desapercibido, pues al menos 26 mujeres le han dado "me gusta" a sus fotos, por lo que Lefever dejó atrás el enfado que tenía con su abuelita al enterarse de lo que planeaba con Tinder.

Entre otros detalles, la abuelita añadió que su nieto es muy trabajador, sabe preparar té fantástico , disfruta de ver películas y, a pesar de no ser un gran deportista, adora salir a caminar. Asimismo, contó que la comida favorita de Scott es la china y prefirió no dar más detalles para darle oportunidad a las interesadas de conocerlo mejor.

"Hola, soy Trina, la abuela de Scott. Él tiene 28 años, sin hijos, es un nieto encantador, muy desordenado. Necesita una novia que sepa cocinar, a menos que le gusten los frijoles con tostadas" Trina Lazarus, abuelita de Scott.

Trina Lazarus, la abuelita que le abrió un perfil de Tinder a su nieto

