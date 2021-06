.Deja Héctor Suárez Gomís de ser un escritor de clóset tras 20 años.* El actor presentó el monólogo “El pelón en sus tiempos de

México, 6 Nov (Notimex).- El actor Héctor Suárez Gomís, quien anunció que a principios de 2009, luego de 20 años de ser un escritor de clóset, saldrá al mercado su primer trabajo editorial, dijo que Víctor Trujillo, a quien respeta y admira, sería la personalidad idónea para que escribiera el prólogo de su libro.

Luego de la presentación de su show "El pelón en sus tiempos de cólera", la víspera en el "Café 22", Suárez Gomís habló con la prensa para comentar su debut en la literatura de humor.

"Soy un escritor de clóset, desde hace más de 20 años escribo cosas serias, profundas, vivencias personales; pero de eso no se va a tratar el libro, pues también imprimo mucho humor y el libro incluirá sobre lo que acaban de escuchar ustedes en el escenario", reveló.

El hijo de Pepita Gomís y del también actor Héctor Suárez, comentó que el volumen contendrá muchas otras cosas, además de los 10 mejores `posts" que eligirán los lectores de su "blog", "El pelón en sus tiempos de cólera", que mantiene en la red desde hace tiempo.

Abundó: "Habrá muchos otros pasajes de mi vida, en un tono humorístico, experiencias que no incluí en el monólogo que acaban de ver".

Precisó que la editorial Random House va a contratar a uno de los más experimentados y reconocidos caricaturistas para ilustrar el libro.

"Cada determinado pasaje habrá una ilustración de él para complementar lo que yo estoy relatando", añadió.

A la pregunta de si ya había pensando en quién escribiría el prólogo del mismo, dijo que no la habían definido.

"Sin embargo, si me pides un nombre, creo que se lo solicitaría a Víctor Trujillo porque, además de mi papá, es el actor de comedia que más me gusta por su forma e comentar las situaciones", explicó.

Suárez Gomís manifestó que las 40 cuartillas que se quedaron fuera el monólogo, las retomará en el libro, y agregará otras como cuando su mamá lo corrió de la casa, todo lo que le dijo y cómo se lo dijo. Eso será un capítulo.

Abundó: "Déjenme decirles que uno de los pasajes más reales es el de que mis cuates me invitaban todo lo que quisiera, en una cafetería, si los invitaba a comer en la casa el día que estuviera toda mi familia reunida, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermana, en fin, además mi abuela era muy escatológica durante la comida, ese día era de locos".

El actor de televisión, teatro y cine, dijo que tras 20 años de escritor de clóset tomó un curso de "stand up comedy", en Estados Unidos, y eso le ayudó a poder escribir con un mejor humor.

Por otra parte, apuntó que gran parte de lo que comenta en el escenario es verdad, pero llevado a la exageración, pues dijo que de otra manera no podría causar al espectador la risa.

Suárez Gomís comentó que el monólogo le había quedado de 72 cuartillas, pero debía de contener solamente entre 38 y 40, para llevarlo a 120 minutos en el escenario.

Añadió que este trabajo escénico fue ampliamente comentado entre padre e hijo, y que para ambos hubo sorpresas, sin embargo, el hecho provocó una catarsis entre ambos, que los unió más.

Subrayó que "ya es tiempo de alejarse de esa comedia de humor barato que nos endilgan en la televisión y en otros escenarios teatrales, y agradeció que haya un espacio como "Café 22" en el que se puede mostrar la comedia alternativa, sin albures y chistes de hace 50 años".

Finalmente, dijo que si no está en televisión es porque no le han llamado, toda vez que si hay ofertas está dispuesto a escuchar.

"Trabajé tres años fuera de México; año y medio en Colombia, no para televisoras mexicanas, pero si me llaman y me gusta, yo estoy puesto: ya no quiero irme a trabajar al extranjero, porque no quiero estar lejos de mi hija que tiene seis años", expresó.

Añadió que es por ella que, después de 10 años, volverá a festejar la Navidad, cosa que, dijo, odia desde niño. "Habrá Santa Claus, regalos y cena para estar a su lado", acompañado de sus padres, y de su nuevo hermanito, "imagínate, mi padre tuvo otro hijo hace 10 años, y ambos pequeños se llevan de maravilla".

Aceptó que se fue de TV Azteca para trabajar en Telemundo, donde hizo "una gran telenovela con Marlene Favela, Christian Meiers y Arturo Peniche, y otros".

Finalmente, lamentó que hayan sacado del aire “El Zorro”, que se transmitía por el Canal 2, los sábados al mediodía, en donde personifica a un militar villano, al que consideró el mejor papel.