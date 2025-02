En días pasados, se viralizó la entrevista que el conductor Yordi Rosado le realizó a Felipe Calderón, expresidente de México. El contexto de la entrevista era hablar sobre las memorias de un expresidente, y Yordi Rosado mencionó que tenía el plan de entrevistar a todos los expresidentes de este país, y que la entrevista no era política y no estaba pagada. Sin embargo, no hay que ser ningún experto en política para saber la polémica que traería hacer una entrevista como esta.

Entre los temas que trataron fueron temas familiares, y también hablaron mucho sobre lo que fue ser presidente de México, pero omitió el tema de la guerra contra el narco y de García Luna, quien fue el protagonista en su gobierno. No olvidemos jamás que la guerra contra el narco dejó un saldo de más de 350,000 muertos y más de 70,000 desaparecidos. También omitió hablar sobre la famosísima “Estela de Luz”, proyecto de más de $300 millones de pesos. Olvidó también hablar sobre el trágico incidente de la guardería ABC, en donde 49 niños murieron y 106 resultaron heridos.

De lo que tampoco se habló fue de su fallida refinería, que costó millones de pesos y solo se logró construir una barda. También olvidó platicar sobre los hospitales fantasma que “construyó”. Olvidó hablar sobre lo sucedido en 2006, en donde se negó a que se recontaran los votos porque sabía que habían hecho un fraude con la ayuda de Vicente Fox. No habló del aumento a la pobreza, ni de las cientos de miles de tranzas y de corrupción que hubo durante su sexenio.

De lo que sí se habló fue de cómo se accidentó jugando futbol y le recomendaron operarse los meniscos, como si a alguien le interesara eso.

Lo que sorprende es que siga creyendo que vivimos en 2006, en donde el auge de las redes sociales no era el de hoy, que sigan pensando que con una entrevista va a lograr limpiar algo de lo mucho que tiene que limpiar. Las cosas no se limpian con entrevistas, las cosas que hizo Felipe Calderón se enfrentan en la justicia, justicia que espero que pronto le llegue, porque lejos de limpiar su imagen, vino a recordarnos el régimen sucio en el que vivimos durante muchos años.