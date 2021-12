Yo creía que la imbecilidad tenía límites

IRREVERENTE

Me equivoqué, leyendo lo que en seguida les platico. ¡Arre!

1. Tenemos derecho de vez en cuando a uno que otro paréntesis cerebral, hasta que vi las actas y los acuerdos de nuestros senadores y diputados. Los suyos no son paréntesis, son una verdadera diáspora del género legislativo. (Por favor, quienes no sepan el significado de “diáspora”, búsquenlo y verán que no exagero, dicho sea esto entre paréntesis, que aquí sí aplican).

2. “Los delincuentes deben cambiar las armas por un libro. Ningún lector es un agresor”. (Nomás una frase le gana a esta en materia de demoramiento y desmoronamiento mental: “abrazos, no balazos”).

3. “Ordené liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, porque estaban en riesgo de morir 200 civiles. Junio 19 de 2020″. (EU pagará recompensa de 5 millones de dólares por entregarlo a él o a sus hermanos: Dic. 14-2021).

4. “‘San Pedro Parques’ cambiará la fisonomía de los espacios públicos del municipio para siempre”. (Lo que se le olvidó decir al autor de esta proclama sampetrina, es que cambiará -sí- pero para mal y fatal).

5. Mandarle un mensaje a alguien en Facebook, pudiendo hacer en privado lo que se hace en público. (A menos de que lo que se busque en decirle a alguien “te amo” o “te detesto” en FB en Twitter o en Instagram con fotos propias y la del aludido, sea para capturar likes de quienes ni sus amigos son, exhibirse o llamar la atención)

6. Tomarse selfies en el elevador o ante el espejo y publicarlas en FB, Instagram o en ambas redes. Bueno, también en Twitter. (Más imbécil es quien le pone “like” a semejantes mamadas, y peores aún los que son amigos de semejantes mamones).

7. “El PRI se parece a Morena en que son dos partidos que promueven la social-democracia”, Rubén Moreira. (Esta corriente política es propia únicamente de países ricos, donde los ciudadanos aceptan pagar altos impuestos a cambio de servicios de alta calidad que les proporcionan sus gobiernos. También es inherente de poblaciones pequeñas, como las de los países nórdicos. México se sale del esquema en esos dos algoritmos: es un país pobre donde los mexicanos no gustamos de pagar impuestos porque se los roba el gobierno y aquí vivimos 130 millones).

8. “Natividad González Parás es mi asesor”, Samuel García. (¿No se da cuenta el joven gobernador, la calaña de tipo que es este ex gobernador priyista? ¿No se da cuenta de que el mentado Nati es tan picudo que después de haber sido él quien impuso a Rodrigo Medina, maquinó de tal forma las cosas que el apestado resultó Rodrigo y él se sigue paseando muy orondo desde su casota en Palmillas a cuanto evento lo invitan los que hacen honor al título de este artículo? ¿No se da cuenta el joven y flamante gobernador, de que es mismo Nati quién está detrás de TICSA, que de china no tiene nada y de transportista, menos y a pesar de ello “ganó” la primera licitación para meter 800 camiones de transporte urbano como parte del nuevo esquema de movilidad en NL?)

CAJÓN DE SASTRE “Toda guerra contra la memoria está perdida”, cita la irreverente de mi Gaby a Carlos Fuentes, después de terminar por 3ª vez su lectura de “La región más transparente”, del memorable autor mexicano.

