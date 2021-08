El INE, listo para entregarle una millonada a los partidos

LA POLITICA ME DA MÁS RISA

Con cargo a los contribuyentes

Está clarísimo que para el Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova eso de la austeridad y de apretarse el cinturón sólo aplica para los llamados ciudadanos comunes y corrientes, porque para aquellos que se dedican a la actividad política eso definitivamente no aplica. Y si no me creen, échenle un vistazo a estos números: Para el año próximo, el 2022, que sólo tendrá elecciones para cambio de gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el señor Córdova y el Consejo General del INE aprobaron un presupuesto para el financiamiento de los partidos políticos de nada menos que de poco más de 5 mil 820 millones de pesos. Una barbaridad de dinero a la que todavía habrá que sumarle lo que se piensan asignar y autorizar los empleados del máximo árbitro electoral en México. ¿Y quiénes creen que se encargarán de cubrir hasta el último centavo de esos escandalosos montos? ¡Sí, adivinaron: Todos los mexicanos que puntualmente le reportan el pago de sus impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Este tema definitivamente tiene que ser debatido y analizado, porque no es posible que México sea el país que más dinero paga por sufragio en todo el mundo. La coyuntura actual, conformada por una costosísima pandemia que ya se ha extendido a lo largo y ancho del planeta por más de 18 meses (¡y los que faltan!) ha traído consecuencias devastadoras en lo económico para millones de personas. Y nuestro país no es la excepción. Desde el día uno en que el coronavirus se posicionó en la parte más alta de la agenda, la actividad económica se ha desplomado casi por completo. Millones de mexicanos han perdido su fuente de ingresos.

Las cifras del CONEVAL y del INEGI ahí están y no mienten. Pero eso sí, el INE acuerda entregarle a las rémoras de los partidos políticos, casi 6 mil millones de pesos, sin importarle que en estos momentos de enorme dificultad se requiere dinero para asuntos de mayor relevancia: Compra de vacunas y de medicamentos para otras enfermedades; apuntalar la actividad productiva con programas emergentes de apoyo a los emprendedores; generar políticas de Estado encaminadas a detonar crecimiento y desarrollo… Pero no, ¿para qué? En el INE sólo están preocupados por los pobrecitos partidos políticos y por ellos mismos, que también son pobrecitos. ¡No se vale!

Desafortunados y huídos

Se veía venir. Pero todos sus cuates se hicieron de la vista gorda y al final los diputados federales Benjamín Saúl Huerta Corona, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT) pusieron pies en polvorosa tras aprobarse en sesión extraordinaria, celebrada anteayer miércoles, que se les retirara el manto protector del fuero para que puedan responder a los cargos criminales que se les imputan y por los que están siendo requeridos por la justicia: El primero por violador de menores y el segundo por ratero a gran escala. Sin embargo, eso ya se ve muy difícil en estos momentos, pues de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) que encabeza Ernestina Godoy Ramos, este par de finísimos caballeros ya se fugaron del país. De Toledo Gutiérrez, ya está confirmado, pues desde el 26 de julio está cómodamente instalado en Sudamérica, en Chile para ser más exactos. Y con respecto a Toledo seguramente en las próximas horas tendremos confirmación de a dónde se largó.

Ciertamente este trato VIP para este par, por parte de las autoridades, indigna y enoja, porque las acusaciones en su contra y las denuncias correspondientes ya estaban sustentadas desde hace varios meses y todas las partes involucradas para que la acción de la justicia se concretara optaron por la procrastinación. ¿Por qué la Fiscalía capitalina no aceleró y presionó para lograr las detenciones de estos presuntos delincuentes?, ¿por qué desde el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación no previeron posibles escenarios y emitieron las alertas migratorias correspondientes como en su momento sí lo hicieron con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Y desde San Lázaro también nos deben una explicación sobre por qué la carta de solicitud de licencia de Toledo Gutiérrez está fechada el día 10 de octubre do 2021 y tiene sello de recibido del día 11 de agosto de 2021, cuando este sinvergüenza abandonó el país el día 26 del mes pasado. Señores, estamos esperando a que alguien diga ésta boca es mía.

Derbez y los Jenkins, bajo el microscopio

Durante la conferencia mañanera que se realizó en Palacio Nacional este miércoles, el Presidente Andrés López Obrador solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Santiago Nieto Castillo, para indagar el fraude cometido por la familia Jenkins a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). El Jefe del Ejecutivo informó que el Gobierno de la República intervendrá en el conflicto de la Fundación “Mary Street Jenkins” (FMSJ) y de esta prestigiosa universidad privada, pues su interés es coadyudar para que se destrabe la problemática que impera en este campus desde hace varias semanas.

López Obrador comentó señaló que está enterado de que este asunto ya lo están ya lo están llevando tanto la Fiscalía General del Estado de Puebla como la Fiscalía General de la República, por lo que adelantó que él personalmente le solicitará a Nieto Castillo que ayude realizando trabajo de investigación para que tras la realización de éste pueda emitir una recomendación. Ese será el punto de partida de acuerdo al Presidente. Esto lo dijo después de que en la conferencia mañanera del pasado miércoles fue cuestionado sobre la situación que prevalece en el estado de Puebla sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por parte de Luis Ernesto Derbez y de la familia Jenkins, a lo que respondió que este asunto no le compete al Gobierno Federal, sin embargo le encomendó al titular de la UIF realizar una investigación y emitir una recomendación.

Nubarrones de tormenta

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, presentó el protocolo a seguir de cara al regreso a clases presenciales para niñas, niños y adolescentes, el cual está agendado para el 30 de agosto próximo. Llama la atención que los padres de familia tienen que entregar una Carta de Compromiso de Corresponsabilidad. A eso le llamo yo lavarse las manos , y no con agua y gel antibacterial.

¿Verdad, doña Delfina?