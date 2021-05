Campañas y candidatos sin sustancia

Candidatos de quinta

Conforme transcurren los días y las semanas, los llamados ciudadanos de a pie nos hemos ido dando cuenta, con tremenda decepción, que el nivel de la política en México está por la calle de la amargura. Chutarse los spots y las noticias de los distintos candidatos a los miles de puestos de elección popular que estarán en disputa el próximo 6 de juni o resulta una verdadera pesadilla para el electorado.

No hay propuestas, no hay plataformas, no hay creatividad… no hay nada. Sólo insultos, burlas y descrédito para los adversarios, además de bailecitos estúpidos y rutinas que parecieran mas propias a standuperos que a personas dedicadas a la política. Es frustrante y hasta vomitivo ver que estos personajes se han convertido en una triste caricatura de ellos mismos que un día sí y otro también sacan a flote lo peor de la condición humana y su paupérrimo manejo de valores y empatía.

Y un clarísimo ejemplo de lo que estoy hablando lo podemos tomar del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, quien en días recientes saltó a la marquesina mediática en forma por demás desafortunada cuando, durante el debate de los aspirantes a la presidencia municipal nogalense, explicó que de convertirse en alcalde propondrá que ninguna mujer esté por encima de ningún hombre, incluido su jefe inmediato, en la estructura organizacional, así cuente con mayor habilidad y con mayores estudios.

Es decir, la mujer con sus capacidades y su perfil ocupará lo que le corresponde y aunque cuente con una licenciatura o maestría no podrá aspirar a encabezar un área administrativa o una secretaría cuando su jefe sea hombre así éste tenga menos escolaridad o profesión. (?)

Posteriormente, el candidato Gim, tras darse cuenta de la barbaridad que dijo en el debate salió a desdecirse y a disculparse con las mujeres de su comunidad a través de un video que compartió a través de sus redes sociales, dejando en claro que los temas del feminismo y de equidad de género no son su fuerte. Pero eso sí, anhela ser el presidente municipal de todas y todos los nogalenses. En fin…

Focos rojos en Valle de Bravo

Y en otro tema que tiene que ver con el cuidado y la empatía hacia las mujeres habrá que mencionar al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, durante el manejo de la crisis en la que está involucrada la aspirante tricolor a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez Núñez, ex atleta olímpica y miembro del Ejército Mexicano, quien el lunes pasado durante un acto de campaña fue amedrentada y amenazada por dos tipos identificados como miembros del cártel de “La Familia Michoacana”, quienes le dijeron que la matarían si no se retiraba de la disputa por la presidencia municipal vallesana. Una situación de verdadero horror.

Pues bien, el PRI nacional ayer jueves anunció que llevaría a cabo una conferencia de prensa en la que estaría presente su presidente nacional y Zudikey , sin embargo minutos después de haber enviado la invitación a los medios de comunicación anunciaron que dicha conferencia se cancelaría, lo que ocurrió porque el equipo del gobernador mexiquense recomendó a la cúpula priista no realizar evento alguno con la presencia de la candidata, esto para no exponerla innecesariamente. Zudikey fue amenazada por integrantes del crimen organizado y eso no debe ser desestimado ni subestimado por nadie.

Roldán se suma a Beristain

Las campañas están al rojo vivo y esto lo pudimos atestiguar durante el debate que sostuvieron los aspirantes a la alcaldía de Solidaridad, Quintana Roo, donde en plena reyerta Luis Roldán, el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) declinó a favor de la abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia”, la alcaldesa Laura Beristain , quien busca la reelección y de quien podríamos decir que fue la mejor posicionada en este debate entre los siete aspirantes a la municipalidad solidaridense, pues fue la que presentó las propuestas más contundentes y factibles. Al término de este escarceo, la munícipe aseguró que cada vez está más cerca del día de su victoria, pues destacó que ella está priorizando las propuestas y el diálogo por encima de las descalificaciones, además de que ella es la única que conoce de cerca la realidad de todos los ciudadanos.

Patán enloquecido

La demencia del “diputado” petista Gerardo Fernández Noroña ha alcanzado niveles inaceptables. Vociferar que la embajada de Estados Unidos está coordinando un golpe de Estado en México, a unos cuantos días de la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a nuestro país, no sólo es irresponsable… también es estúpido. Alguien debe ponerle un alto a este desquiciado.