La imagen de la llegada a Girona de Raúl Jiménez seguramente marcó el momento más agradable para Gerardo Martino en meses. Está su gran consentido con opciones de si ser mundialista en Qatar, de que se recuperó de la lesión más temida por un futbolista, la pubalgia.

Pero no es suficiente que el Wolverhampton haya dejado ir a la concentración mexicana a Jiménez para asegurar que ya está sano y que pudiera jugar la copa del mundo sin problemas, sin riesgos. No, es hasta insensato que un entrenador tenga tanta confianza en un futbolista que en un año solamente ha metido seis goles y que no juega un partido profesional desde el 30 de agosto. Insensato e incongruente sería Martino si Jiménez está en el Mundial de Qatar, porque una de sus publicas políticas como seleccionador ha sido que si no tienen ritmo futbolístico, si no tienen regularidad en sus clubes, no deben ser considerados como seleccionados nacionales. Por eso le pidió a Orbelín Pienda y a Diago Laínez que se cambiaran de equipo, a uno donde si pudieran tener actividad, si es que querían ser elegibles para Qatar.

Entonces ¿Por qué a uno si, y a otros no? Porque además de Raúl Jiménez está el caso de Jesús Manuel Corona, que en el Sevilla lo esperan la segunda semana de diciembre y en la Selección aún esperan de un milagro médico. Y estos dos futbolistas por lesiones, pero el caso de Héctor Herrera es llamativo, porque ha jugado solo 64 minutos con el Houston en octubre, y antes de eso, no participaba en un partido desde agosto. Es decir, tampoco trae ritmo de competencia como lo pidió a gritos Martino.

Lo que es verdaderamente injusto es que dos delanteros que sí están en ritmo, anotando goles y viéndose bien, terminen uno de ellos cediendo el lugar para la llegada de Jiménez. Santiago Giménez y Henry Martín son mucho más en este momento que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, los grandes consentidos de Tata Martino.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina y Didier Deschamps, entrenador de Francia ante las lesiones de Giovani Lo Celso de los sudamericanos y de Kante y Pogba de los europeos, declararon que un futbolista que no esté al 100% no acudirá a Qatar, trátese de quien se trate. En la Selección Mexicana es al revés, esperarán hasta faltando 5 minutos para el cierre de registros ante la FIFA, el 14 de noviembre, para saber si Raúl y Jesús Manuel pueden ser mundialistas.