Carlos Slim o cualquier otro gran empresario. Siempre es complicado el lenguaje inclusivo, pero en este caso no se necesita: no hay en México grandes empresarias. O quizá existan —de hecho existen—, pero no son populares. Brillan por su discreción.

Slim para presidente . En su más reciente encuesta, MetricsMx hizo, para SDPNoticias, tres veces esta pregunta: “Si hoy fueran las elecciones presidenciales de 2024, ¿por quién votaría usted?”.

Se preguntó a la gente votar por alguna de las personas que aspiran a la presidencia por el partido Morena, y ganó Claudia Sheinbaum .

. Se preguntó a la gente votar por alguna de las personas que aspiran a la presidencia por Morena, y ganó Luis Donaldo Colosio Riojas .

. Se preguntó a la gente votar por alguna de las personas que NO aspiran a la presidencia y carecen de identificación partidista, y ganó Carlos Slim .

Aquí algunos números de los presentados hoy en SDPNoticias:

Encuesta MetricsMX: La sucesión presidencial (SDPnoticias)

De ahí la pregunta: ¿Y si Slim fuera presidente? Quizá nos iría muy bien. Desgraciadamente no ocurrirá. El ingeniero Slim no está interesado y, me parece, a sus 83 años debe estar pensando en el retiro. Una pena.

Ojalá en el futuro empresarios serios —o empresarias serias— decidan incursionar en la política. Conste, hablo de gente caracterizada por su seriedad y su eficiencia en el trabajo productivo, no de comediantes malos como Claudio X. González. Una verdadera desgracia que el último —tal vez el único— representante de sector empresarial que llegó a la presidencia resultó una broma del peor gusto. Porque Vicente Fox , que había trabajado en la Coca Cola y quebrado en Guanajuato un negocio de calzado, era de plano un lelo que todo lo hizo mal.

