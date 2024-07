Tras la derrota electoral del 2 de junio, Xóchitl Gálvez regresó a territorio jalisciense el pasado viernes 5 de julio. Finalmente, pude volver a dialogar con ella, en un encuentro en el que se propició un espacio adecuado para la reflexión, para reconocer errores y aciertos, pero primigeniamente para coincidir en la necesidad de atender la emergencia nacional que se vive en México.

No fue un encuentro de dos; más de 500 personas estuvieron presentes, entre directivos e integrantes de Confío en México, -la organización que me honro en presidir-, así como líderes sociales, empresarios, profesionistas, amas de casa, y jóvenes estudiantes.

Reunidos en el hotel Gran Casa Xalisco, tuve la oportunidad de hablar a detalle del trabajo que hicimos en Confío en México para apoyarla, pero también del deplorable desempeño de las dirigencias de los partidos políticos que supuestamente la apoyaban; del sentir de la gente, pero principalmente de la emergencia nacional que se vive y a la que exhorté a sumarse.

Aquí les comparto el posicionamiento que le expuse:

Como bien lo dices Xóchitl, aquí en Jalisco inició todo, y este reencuentro contigo nos hace remontar al 24 de junio de 2023, cuando aceptaste nuestra invitación y en el marco de tu charla sobre ‘el derecho de réplica’ recibiste el impulso social que como has referido, marcó tu decisión de hacer a un lado el justo anhelo por ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que se advertía mucho muy factible y con gran potencial de éxito electoral para ti, y en cambio, aceptaste un clamor social para incluirte al sólido grupo de personajes quienes ya eran aspirantes a la candidatura presidencial del entonces fraguándose Frente Amplio por México, aceptando el reto de competir para ello.

Tras haber escuchado a muchas diversas voces, y habiéndonos definido en favor de la alianza opositora con el propósito de sumarnos a bastantes fuerzas sociales en desacuerdo con las perniciosas e inadecuadas políticas públicas y acciones gubernamentales prohijadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañamos con participación activa el proceso mediante el cual se definió la candidatura a la presidencia, y una vez que, las circunstancias propiciaren en gran parte por tu perfil ciudadano, tu precandidatura única, nos sumamos de forma determinante a la actividad proselitista que en su momento devino en convertirte formalmente en la candidata de los ciudadanos postulada por los partidos conformantes de lo que se convirtió en la coalición Fuerza y Corazón por México, comprometiéndonos a respaldarte con firmeza al coincidir en la lucha por evitar la permanencia del nefasto régimen autoritario e ineficaz cuyo cacique es López Obrador.

Tu candidatura ciudadana generó una gran esperanza, vino la campaña, y sabemos lo que ocurrió; ya tú lo dijiste públicamente a los pocos días después de la elección, en tanto los ciudadanos cumplimos, los partidos fallaron.

Nosotros no te fallamos Xóchitl, aquí en Jalisco existe constancia del éxito de nuestra apuesta por ti. El voto útil permeó, trabajando con nuestros propios recursos y sin apoyos, e incluso con obstáculos de obtusos dirigentes de los partidos que, entre comillas, te estaban respaldando. Reitero, ¡Confío en México y las organizaciones afines no te fallamos!

Es de reconocer tu gran esfuerzo pero también aceptar los errores y tomar de ellos la experiencia; junto contigo trabajamos los ciudadanos y podemos decir sin temor a equivocarnos que la mayor parte de los muchos millones de votos a tu favor en las urnas fueron motivados por la labor de los ciudadanos organizados que provocamos un importante decantamiento buscando lograr vencer a la fuerza oscura destructiva. Hay que lamentar que aunque hubo casi 17 millones de votos por un mejor presente y futuro de México, no se logró convencer a otros tantos millones de potenciales vitales que decidieron abstenerse por desconfianza o hartazgo en relación a los partidos, cuyos dirigentes nunca entendieron esto.

Ya lo has dicho fuerte aunque a destiempo: los partidos actuaron solo prohijando sus intereses, administrando grotescamente los recursos, dejando de lado a los ciudadanos tanto para forjar candidaturas atractivas para la sociedad como para realizar armónicamente la tarea proselitista; se apropiaron de las candidaturas que les aseguraban acceso a los cargos más importantes y manipularon a su antojo el dinero para las campañas, incluyendo la presidencial, dejándote sola a ti y a la mayoría de los candidatos que buscaban el voto a ras de piso, incluyendo a los pocos que ‘bondadosamente’ (entre comillas) permitieron llegaren provenientes de las organizaciones civiles.

Todos esos problemas, además de la plena des coordinación entre partidos, que nunca actuaron como una verdadera coalición y, reitero, nunca permitieron la labor coordinada con los ciudadanos, fueron advertidos en repetidas ocasiones, lo dijimos de frente e incluso lo denunciamos. Lo triste es que no se hizo nada para evitarlo.

El colmo fue la irresponsabilidad en la organización para la representación en las casillas, fueron negligentes, la mayor prueba de ello fue el llamado desesperado a conseguir copia de las actas.

Ya se ha dicho, perdimos los mexicanos con la derrota de Xóchitl, estamos ahora a merced de la inminente dictadura, pero ganaron los dirigentes de los partidos, ellos sí aseguraron sus cargos parlamentarios y edilicios.

Ahora bien, tras la debacle, has dicho: ‘Los invito a que sigamos adelante con la firme convicción de que podemos construir un México mejor para todos.

Seguir en pie de lucha, alzando la voz y tomando acciones, es la única manera de mantener vigente este activismo ciudadano que tanto nos enorgullece.’

Pero, Xóchitl, a nosotros nos queda muy claro que estamos en emergencia nacional, y que lo importante ahora es ocuparnos de ello, que no es momento de vislumbrar el inicio de la construcción de candidaturas electorales a mediato o largo plazo, ni de distraernos con temas como el próximo gabinete presidencial, como también tenemos claro que la pretendida e inminente reforma al Poder Judicial es solo una más de las severas consecuencias del golpe de Estado que está por propinarnos próximamente el INE, que ahora está bajo el mando de López Obrador, y que si no hacemos lo necesario para evitarlo, asestará un atraco parlamentario otorgándole de forma delincuencial una mayoría calificada espuria al estulto régimen obradorista regalándoles más de 60 diputados y dándoles la oportunidad de modificar la Constitución y muchas normas, llevándonos al caos y a la dictadura.

Xóchitl, en específico, queremos oír: ¿A qué nos llamas, para qué nos convocas ?

Y Xóchitl respondió con un agradecimiento a Confío en México y un silencio acusador al referirse a los partidos políticos.

“Lo que hoy me trae en primera instancia es agradecerles, decirles, claro que aquí en Confío fue prácticamente el preludio de tomar la decisión, no era una decisión fácil porque yo tenía cuatro años trabajando el proyecto de la Ciudad de México. Tenía claro qué hacer con la Ciudad de México y pues tuve que pegar un brinco emergente para ir a un proyecto nacional. Pero obviamente yo agradezco a los partidos, no me toca a mí juzgar a los partidos, van a tener que tener un proceso interno ellos de reflexión con su militancia, pero lo que queda claro es que los partidos que fueron en esta alianza perdieron la confianza de los ciudadanos. Entonces, ellos el PRI, PAN y el PRD, bueno, el PRD perdió el registro, van a tener que hacer un proceso muy profundo, y parece que en ambos partidos hay crisis, y yo no me quiero meter en esa crisis, porque no soy parte de ninguno de estos tres partidos, y no me corresponde a mí entrar al PAN y decir qué tiene que hacer el PAN, le corresponde a su militancia, y no me corresponde a mí decir qué va a pasar en el PRI, ya vimos hoy una buena cantidad de priistas levantando la voz, y de ellos dependerá, pero nosotros no podemos esperar aquí a ver qué deciden hacer”.

La senadora coincidió en que vivimos una emergencia nacional y expresó:

“Estamos en emergencia. Y hay dos temas que en este momento son importantes y uno de ellos es la razón por la que yo regresé al Senado. Sí me preocupa el tema del Poder Judicial. Sí es un tema grave, delicado. El segundo tema es la representación en el Congreso. Ese es un tema en que vamos a dar la pelea y en lo especial yo estoy convocando a las organizaciones de la sociedad para que presentemos recursos contra la asignación de la mayoría calificada que pretende crear Morena sin tener derecho a ella. ¿Por qué? Porque obtuvieron el cincuenta y cuatro por ciento de los votos y quieren el setenta y cuatro por ciento de las curules y eso no es posible no tienen derecho porque seis por ciento de mexicanos no votaron por esa opción entonces vamos a hacer valer estos juicios”.

En tanto los dirigentes de los partidos nacionales ‘de oposición’ siguen sin entender y están ayudando a la destrucción y el caos empecinados en seguir administrando la derrota a su conveniencia, Xóchitl sí entendió el claro y directo mensaje de los ciudadanos organizados, y es de agradecerle haber manifestado su plena disposición a entregar toda su energía y liderazgo para apuntalar la lucha por la defensa de México ante la dictadura que parece inminente.