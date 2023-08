Me han mostrado una encuesta reciente aplicada con propósitos de mercadotecnia —estudio telefónico nacional—. Sus analistas solo por curiosidad incluyeron una simple pregunta política: ¿Por quién votaría usted si hoy fueran las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Lilly Téllez?

Estos son los resultados sin considerar indecisos o quienes no las conocen (más o menos coinciden con todas las encuestas serias):

1º Con 56% de las preferencias, Claudia.

2º Con 31% de las preferencias, Lilly.

3º Con 13% de las preferencias, Xóchitl

Tales analistas también están haciendo grupos de enfoque —técnica cualitativa que se utiliza para evaluar características de las marcas comerciales o de sus mercancías—. Ellos aprovecharon para tantear qué se opina de las tres políticas aquí mencionadas. Enseguida una síntesis de sus conclusiones:

A Claudia Sheinbaum se le identifica con Morena y AMLO . Para bien o para mal. Claro está, en términos de rentabilidad electoral le beneficia tal identificación con el movimiento de izquierda y con su líder: es altísima la aprobación de presidente y, además, a mucha gente, para no equivocarse, le da por apoyar al partido más fuerte, independientemente de su ideología. Es un dato conocido que Morena en los últimos años ha ganado la inmensa mayoría de las elecciones de gobernador o gobernadora.

A Lilly se le reconoce su constancia ideológica y su sinceridad: ella es de derecha , lo ha dicho siempre y no se avergüenza. Sobra evidencia en los medios acerca de sus actitudes abiertamente en defensa de los valores más conservadores. En especial, su rechazo al aborto la lleva a que se le vea absolutamente en la línea del panismo tradicional, cuyos votantes sin duda la prefieren.

Xóchitl tiene un problema: la contradiccion ideológica . Toda su carrera política la ha hecho en el PAN, pero le avergüenza el único partido que le ha dado oportunidades; entonces, pretende pasar como mujer de izquierda, por ejemplo con posiciones a favor del aborto. Es tan contradictoria que, al mismo tiempo, depende totalmente del respaldo de sus aliados en la peor ultraderecha empresarial, como Vicente Fox (llama huevones a los pobres), Claudio X. González (representa al poder económico del sexenio de Carlos Salinas) y Felipe Calderón; de este último Xóchitl inclusive ha defendido su guerra contra el narco y ha prometido continuarla, sin detenerse a pensar que la diseñó y encabezó Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos acusado de haber colaborado con el cártel de Sinaloa. Otro motivo del rechazo a Xóchitl entre los y las votantes panistas es su personalidad que quiere ser la de una anarquista, pero que por excederse en sus formas supuestamente rebeldes termina siendo más bien la de una adolescente caprichosa y malhablada… y en ocasiones con un comportamiento muy vulgar, como el día que comió una ensalada de pepino en Chihuahua. Por lo demás, el PRI y su dirigencia solo le aportan negativos a Xóchitl. Para la gente honesta es un horror representar a Alito Moreno y todos los de su calaña.

Dante y Lilly

Dante Delgado debería dejar de hacerse bolas para ponerse a negociar con Lilly Téllez: ofrecerle medirla con el candidato presidencial que MC ya eligió, pero a quien todavía podría convencérsele de abandonar la carrera si acaso Lilly le superara en las encuestas.

√ Ese candidato de MC debería ser, pero es dudoso que haya aceptado, Luis Donaldo Colosio.

√ Enrique Alfaro está descartado para ir a la gran aventura electoral el próximo año; el gobernador de Jalisco ya no pide queso, sino salir de la ratonera.

√ Samuel García sí quiere y puede. Con inteligencia y un buen equipo de estrategas puede dejar el gobierno de Nuevo León en manos inclusive más ejecutivas que la suya y aprovechar la imagen que le dará una campaña presidencial para volver con más fuerza y más apoyos federales al Palacio de Gobierno ubicado en la Macroplaza de Monterrey. Si Lilly demostrara mayor capacidad de atracción de votantes que Samuel, este joven gobernador podría esperar seis años para pensar en la presidencia. No sé si algo así esté en los planes de Dante, pero debería estar.

Creo entender la estrategia de Dante Delgado de no aceptar ir en la alianza PRI, PAN, PRD en 2024.

√ En primer lugar, Dante sabe que no son confiables los líderes priistas y panistas. Traicionaron a Lilly y acaban de darle una patada en las meras asentaderas al PRD, partido disminuido pero que presentó a un aspirante nacionalmente conocido y, por lo tanto, con posibilidades de superar en las encuestas a Xóchitl Gálvez: me refiero a Miguel Ángel Mancera. Si alguna duda tenía Dante, ya no existe: con el PRI y el PAN el juego es de perder, perder.

√ Dante Delgado debe haber evaluado los resultados de las elecciones en las que la alianza PRI, PAN, PRD ha enfrentado a Morena. Priistas, panistas y perredistas unidos han ganado muy poco, solo cuatro entidades, ninguna de las más grandes de México:

1. Coahuila , donde Manolo Jiménez ganó gracias a la división del Morena, que en 2024 difícilmente ocurrirá por el control que tiene AMLO sobre el proceso.

, donde ganó gracias a la división del Morena, que en 2024 difícilmente ocurrirá por el control que tiene AMLO sobre el proceso. 2. Chihuahua , donde la izquierda jamás ha tenido fuerza. Además de que a Maru Campos , candidata de la alianza PAN, PRD —dejaron fuera al PRI, por irrelevante— le favoreció que el gobernador saliente Javier Corral , pretendiera meterla a la cárcel. No lo hizo y solo la victimizó.

, donde la izquierda jamás ha tenido fuerza. Además de que a , candidata de la alianza PAN, PRD —dejaron fuera al PRI, por irrelevante— le favoreció que el gobernador saliente , pretendiera meterla a la cárcel. No lo hizo y solo la victimizó. 3. Aguascalientes , pequeña entidad muy conservadora, en la que Tere Jiménez habría ganado solo por el PAN.

, pequeña entidad muy conservadora, en la que habría ganado solo por el PAN. 4. Durango, donde Esteban Villegas desde el día uno expresó su admiración y ganas de subordinarse a AMLO, y así sigue: en Morena lo consideran un gobernador más del partido de izquierda.

Morena, en cambio ha vencido a la alianza PRI, PAN, PRD en 17 entidades, las más grandes :

1. En Baja California , Marina del Pilar Ávila , de Morena, superó por goleada a María Guadalupe Jones , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, superó por goleada a , de PRI, PAN, PRD. 2. En Baja California Sur , el sabio profesor Víctor Castro , de Morena, contra todos los pronósticos y sin el apoyo de los grandes hoteleros de Los Cabos, ganó con claridad a Francisco Pelayo , de PRI, PAN, PRD.

, el sabio profesor , de Morena, contra todos los pronósticos y sin el apoyo de los grandes hoteleros de Los Cabos, ganó con claridad a , de PRI, PAN, PRD. 3. En Campeche , Layda Sansores , de Morena, por la mínima diferencia le ganó al candidato… de MC. El de la alianza PRI, PAN, PRD se fue al tercer lugar.

, , de Morena, por la mínima diferencia le ganó al candidato… de MC. El de la alianza PRI, PAN, PRD se fue al tercer lugar. 4. En Colima , Indira Vizcaíno Silva , de Morena, venció con facilidad a Mely Romero , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, venció con facilidad a , de PRI, PAN, PRD. 5. En Guerrero , Evelyn Salgado , de Morena, derrotó sin lugar a discusión a Mario Moreno , de la alianza PRI, PRD… Al PAN no lo invitaron a la alianza porque nada representa en tal entidad.

, , de Morena, derrotó sin lugar a discusión a , de la alianza PRI, PRD… Al PAN no lo invitaron a la alianza porque nada representa en tal entidad. 6. En Michoacán , Alfredo Ramírez Bedolla , de Morena, derrotó a Carlos Herrera Tello , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, derrotó a , de PRI, PAN, PRD. 7. En Nayarit , Miguel Ángel Navarro , de Morena, goleó a Gloria Núñez de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, goleó a de PRI, PAN, PRD. 8. En San Luis Potosi , Ricardo Gallardo , del PVEM (aliado de Morena), venció a Octavio Pedroza , de PRI, PAN, PRD.

, , del PVEM (aliado de Morena), venció a , de PRI, PAN, PRD. 9. En Sinaloa , un destacado académico universitario, Rubén Rocha Moya , de Morena, derrotó por goliza a Mario Zamora , de PRI, PAN, PRD.

, un destacado académico universitario, , de Morena, derrotó por goliza a , de PRI, PAN, PRD. 10. En Sonora , el colosista Alfonso Durazo , de Morena, noqueó en el primer round a Ernesto Gándara , de PRI, PAN, PRD.

, el colosista , de Morena, noqueó en el primer round a , de PRI, PAN, PRD. 11. En Tlaxcala , Lorena Cuéllar , de Morena, se impuso a Anabell Ávalos , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, se impuso a , de PRI, PAN, PRD. 12. En Zacatecas , Ricardo Monreal , de Morena, venció a Claudia Anaya , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, venció a , de PRI, PAN, PRD. 13. En Hidalgo , Julio Ramón Menchaca , de Morena, le ganó a Carolina Viggiano , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, le ganó a , de PRI, PAN, PRD. 14. En Oaxaca , Salomón Jara , de Morena, aplastó a Alejandro Avilés , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, aplastó a , de PRI, PAN, PRD. 15. En Quintana Roo , Mara Lezama , de Morena, le dio una paliza a Laura Fernández , de PAN, PRD. No invitó la alianza al PRI por sus bajísimos números de preferencias.

, , de Morena, le dio una paliza a , de PAN, PRD. No invitó la alianza al PRI por sus bajísimos números de preferencias. 1 6. En Tamaulipas , Américo Villarreal , de Morena, superó a César Verástegui , de PRI, PAN, PRD.

, , de Morena, superó a , de PRI, PAN, PRD. 17. En Estado de México, Delfina Gómez, de Morena, derrotó a Alejandra del Moral, de PRI, PAN, PRD.

MC no le entra a la segura derrota y Citlalli 2030

Si MC hubiera ido en alianza en todos los procesos electorales aquí mencionados, nada habría cambiado. Sabe Dente Delgado que no hay posibilidades reales de victoria en las elecciones presidenciales de 2024 por toda esa fuerza de Morena —17 gubernaturas— más las entidades que ya gobernaba el partido de izquierda, como Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz y Morelos (gobierna un aliado), y hay que añadir que el fundador de Morena despacha en Palacio Nacional y tiene niveles de aprobación elevadísimos.

Ir a la derrota en 2024 en alianza con el PRI —el PAN y el PRD son desprestigios menores— solo arruinará la imagen de Movimiento Ciudadano.

Por tal razón, Dante prefiere ir solo… o en una alianza nada más con el PAN, en cuyo caso el dirigente de MC exigiría necesariamente una contienda interna —tal vez una encuesta seria— para saber si Xóchitl Gálvez tiene más o menos preferencias electorales a su favor que Lilly Téllez, Donaldo Colosio o Samuel García.

Y bueno, en cualquier escenario Dante está preparando la presidencial de 2030, con sus dos jóvenes valores, Donaldo y Samuel, que quizá enfrentarán a una estrella en ascenso de Morena, la todavía más joven Citlalli Hernández, de 33 años de edad, que en el duro debate público ha vencido contundentemente a uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, a quien perjudica el mismo defecto que hunde a Xóchitl: discutir con majaderías y vulgaridades en vez de solo con argumentos racionales.

Peniley Ramírez

La colaboradora de Reforma este sábado, en su columna, menciona algunas encuestas en las que Claudia Sheinbaum derrota a Marcelo Ebrard, y crítica tales estudios demoscópicos. Se vale que Peniley Ramírez simpatice con Marcelo. A mí me parece mejor persona Claudia… cada quien.

El hecho es que de ninguna manera resulta indebido que la periodista citada dé a conocer sus preferencias políticas: es su derecho y se le respeta. Inclusive, tiene mucho de positivo que no las esconda. Basta de falsas imparcialidades en los medios.

Solo diré que a Peniley Ramírez se le olvidaron otras encuestas, que también gana Sheinbaum y que ella quizá no cuestionaría: las de De las Heras Demotecnia, Covarrubias y Asociados (para La Vanguardia, de Barcelona), Enkol (para El País, de España), El Financiero (las hace Alejandro Moreno) y...

… Comentario aparte merecen otras encuestas que Peniley no mencionó y en las que Claudia también le ha ganado con ventaja estadística a Marcelo: las del diario en el que ella publica sus siempre interesantes artículos.

En efecto, Reforma, si no recuerdo mal, ha difundido dos encuestas relacionadas con la contienda de las corcholatas, y en ambas Claudia Sheinbaum ha superado a Marcelo Ebrard.