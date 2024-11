Estuvimos en Monterrey, en la presentación de la nueva imagen de la aerolínea de bajocosto VivaAerobus , evento que no vino solo, sino trajo aparejadas ciertas “novedades” para los usuarios de la aviación.

El evento se llevó a cabo en el hangar de VivaAerobus, y fue encabezado por su joven CEO, Juan Carlos Zuazua, quien emocionado anunció el nuevo cambio en la imagen de la aerolínea, después de 18 años; y es que la aerolínea cumple la mayoría de edad en el mercado aeronáutico, y también adquiere más madurez.

Con este cumpleaños, traen una propuesta disruptiva para los clientes, y es la política del “sí”. Y para explicarla, pongamos el contexto: generalmente cuando viajamos en transporte aéreo las condiciones de los boletos son inflexibles, porque dependen de un sinfín de variables; ya saben las famosas “letras chiquitas”, que luego nadie lee, pero que vaya que dan dolores de cabeza cuando las aplican a los usuarios.

Desde los cambios de última hora y cancelaciones, hasta los cambios de nombre de pasajero. Habrían de ver ustedes la cantidad de consultas que recibo del tipo: “no me quisieron cambiar el nombre de mi boleto; es que me lo estaba sacando una prima y escribió mal mi apellido, y ahora en la línea aérea me cobran por hacer el cambio”.

En efecto, esos detalles -que a cualquiera caen mal- hacen que uno termine odiando a la aerolínea en cuestión, porque en honor a la verdad son cosas que en la actualidad se pueden hacer sin costo extra para el pasajero, y con un costo mínimo para la aerolínea. Con su nueva política de “Flex-sí-bilidad”, VivaAerobus quiere que el “sí” suceda, y eso es lo nuevo que nos trae esta joven línea aérea.

Estamos hablando de un modelo de bajo costo que se diferencia del utilizado por la reina de dicho modelo: la infame Ryanair, que se caracteriza (y no exagero) por su placer de maltratar a su clientela. Aquí lo diferente es que Viva va contra esa corriente, y lo que busca es una mejora en atención al cliente, y eso estimados lectores, hay que aplaudirlo.

Porque dentro de la aviación de bajo costo, o ultra low cost, la respuesta a los reclamos por el mal servicio es la expresión: “¿qué esperabas? es bajo costera” como si eso fuera suficiente justificación, minando todas las ventajas que ofrece este modelo distinto para viajar.

¿Cuáles son esos puntos tan novedosos que nos trae Viva? Vamos a ello:

Puedes cancelar -hasta 24 horas después de la compra-, obteniendo el reembolso total. Cambios tanto en la ruta, fecha y hora del vuelo. Hacer upgrade dentro de la tarifa elegida. Corrección de nombres sin costo alguno. La posibilidad de cambiar el nombre del pasajero hasta 4 horas antes de la salida del vuelo. Dividir la reservación de boletos, para que cada pasajero gestione de manera individual su itinerario de vuelo. Transferir tu boleto a otra persona, sin costo alguno para el usuario. Poder comprar boletos en vuelos llenos (por aquello de los no show). Adelantar tu vuelo el mismo día, confirmando tu asiento, también sin costo alguno. Comprar tu boleto “en un click”. Poder vender tu boleto a otro pasajero, con el beneficio de que se puede hacer dentro de la plataforma de la aerolínea con un beneficio económico de recuperar su dinero “y un poquito más”.

Juan Carlos Zuazua, Director General de Grupo VivaAerobus (Especial)

Además, VivaAerobus aprovechó la ocasión para mostrar su nueva adquisición: el avión número 88 de la flota, un hermoso A321NEO, el “mapachito”. Ustedes perdonarán estimados lectores, pero es que tengo una relación de muchos años con la fabricante francesa Airbus, y no lo voy a negar, sus aviones hacen que mi corazoncito lata con más fuerza.

Más allá de mis preferencias, la importancia de este nuevo tipo de aviones radica en dos cosas: la capacidad de transportar más pasajeros, y que sus motores ahorran hasta un 17% de turbosina, lo que convierte a este tipo de equipos más sostenibles y amigables con el medio ambiente.

Además cuentan ahora con un novedoso sistema de iluminación led, que permite tener distintos ambientes, esto con la finalidad de llevarle al pasajero una experiencia más completa al viajar en avión. Otro punto a destacar son los compartimentos superiores, o “kits” como yo los conozco; son un 60% más amplios y esto es gracias a su diseño, una especie de cueva hacia abajo, no son totalmente rectos, sino que están inclinados, esto permite que quepa más equipaje.

Y para las aerolíneas low cost como VivaAerobus, permite que los pasajeros no tengan problemas con el equipaje de mano, que como inconveniente es el pan de cada día en este tipo de aviación, porque en este modelo se aprovecha al 100% la capacidad del avión.

Con todo lo anterior, Viva sigue buscando ofrecer las tarifas más bajas del mercado; por eso también tomaron la decisión de hacerle unos cambios estéticos a la marca, como resaltar la palabra “Viva”, ya que como lo dijo Zuazua en el hangar en Monterrey: “la gente la conoce por su nombre Viva y Aerobús seguirá siendo su apellido”.

Es cierto, cuando hablamos de las aerolíneas, no decimos su nombre completo; en muchas ocasiones decimos “Magni”, que en realidad es Magnicharters, pero la gente le corta el nombre. Esto pasa con VivaAerobus, que popularmente es llamada “Viva”. No veo falla en la lógica de apoyar ahí el rebranding que hacen de la marca.

Otra novedad es que ya cuentan con un isotipo, esto es, un símbolo que permita identificar a la marca sin necesidad de leer el nombre; igual que pasa con muchas marcas, como la M de McDonald´s, o la “palomita” de Nike, que es todo un clásico; y si nos vamos a la aviación, está el caballero águila de Aeroméxico, la estrella polar de Volaris, o la M con el águila arriba de Mexicana de Aviación.

Detalle del interior de los asientos del A321Neo con iluminación “Mujer”. (ALEJANDRA LOPEZ)

Se busca que con este nuevo logotipo cada quien la interprete a su gusto; la podemos ver como una flecha apuntando al cielo, pero también como un corazón; el tono verde manzana -alejado del verde de antes- le aporta frescura, y algo muy inteligente que hicieron fue la modificación de la mascada y las corbatas de los uniformes de la tripulación, pero con ello le dan una nueva “vida”.

Ahora vayamos a lo que me gusta, a la parte humana. Lo sé, y hablo con conocimiento de causa, ninguna empresa es perfecta, hasta la misma Mexicana de Aviación donde orgullosamente volé, tenía sus cosas. Lo que sí les puedo comentar es que pude ver con mis propios ojos a gente comprometida con su aerolínea, y contentos todos de verla crecer.

Y la nota sobre este evento la dio el propio Juan Carlos Zuazua. A pregunta expresa de “¿qué pasa con la polémica de Avion Express?”, derivado del arrendamiento húmedo que se hizo por la orden de revisar los motores Pratt & Whitney de algunos aviones, que se ordenó para seguridad de las operaciones.

Lo cual ha obligado a Viva a mantener en tierra un promedio de 24 aeronaves durante el año calendario, así que por esta razón, y para no reducir su plantilla de trabajadores, optó por este tipo de arrendamiento húmedo (wet leasing), que ha sido “la mar” de polémico, ya que el acuerdo original es que la empresa que renta los aviones, lo hace con todo y las tripulantes incluidas (pilotos y sobrecargos).

Al día de hoy estos equipos rentados son operados por los trabajadores de Viva; y es que el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil mandata que “… El comandante de las aeronaves de servicio al público deberá ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”. En su momento, algunas personas calificaron de “desleal” que se les permitiera a extranjeros volar en territorio nacional, haciendo vuelos de cabotaje.

Pero ese punto quedó subsanado. Son operados por tripulaciones mexicanas que no pertenecen la arrendadora Avion Express, sino a VivaAerobus. Así que ¡enhorabuena Viva! Felicidades por sus primeros 18 añitos (dicho con cariño) a celebrarse el próximo 30 de noviembre.

Loable crecimiento, pues yo no olvido que empezaron con un equipo francamente viejo, y ahora su flota ronda el promedio de los 5 años, lo que los convierte en la línea aérea con los aviones más jóvenes de mercado mexicano .

No me queda más que desearles lo mejor, y que sigan así, afianzándose como una opción más dentro de la aviación mexicana, porque el sol sale para todos y mercado hay. Y, ustedes amables lectores, suban sus fotos de la nueva Viva con el hashtag #VivaVolar, a la aerolínea le dará mucho gusto saber que se unen la festejo.