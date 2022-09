PERLAS SUELTAS

Con una demanda de nulidad ante el TFCyA, la candidata de la planilla morada, Oneyda Quintero, combate irregularidades para, mediante artimañas legales, arrebatarle victoria.

• El miércoles 7 de septiembre fue presentado, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), un juicio de nulidad en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), por la intromisión antiestatutaria del comité nacional electoral -presidido por Gabriela Eugenia Barragán Galindo, comadre de Luis Miguel Victoria-, en la elección de la dirigencia de la sección Sinaloa.

• El juicio fue enderezado por la candidata de la planilla morada a la secretaría general seccional, Oneyda Quintero Castillo, patrocinada por el despacho del abogado Alejandro Velázquez Méndez -reconocido por haber logrado, en mayo de 1999, el registro del sindicato de controladores aéreos y que finalmente se tradujo en la derogación del artículo 68 de la ley burocrática-.

• El estatuto sindical no autoriza al comité nacional electoral a registrar planillas en las elecciones sindicales. Esa es una facultad reservada a los comités seccionales electorales, de acuerdo con el inciso b) del apartado II del artículo 165, y la base cuartos puntos IV y VII de la convocatoria a elecciones.

• Ese artículo es concordante con el 166 del mismo estatuto sindical, el cual señala de manera textual: “El Comité Nacional Electoral y los Comités Seccionales Electorales, según corresponda, validarán el registro de las planillas verificando el cumplimiento cabal de los requisitos establecidos”.

• La planilla roja no subsanó inconsistencias que le planteó el comité electoral de la sección Sinaloa en el proceso de registro. Sorpresivamente y pese a que el estatuto no le otorga facultades para ello, el comité nacional electoral no sólo la borrachera, sino además se hizo cargo -violentando el estatuto nuevamente- de la elección.

• Para ello, enviaron a Sinaloa a 18 personas -¿cuánto fue el gasto en boletos de avión, hoteles y pasajes?- para que estuviesen en todas y cada una de las urnas. El estatuto sindical no otorga facultades en ese sentido ni al comité nacional electoral ni al comité ejecutivo nacional. Había que evitar perdiera la candidata de Rosa María Munguía, la cacique seccional.

• El comité nacional electoral cometió una tercera violación al estatuto, al declarar, el 10 de agosto, a la planilla roja, como ganadora de la elección seccional. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en una decisión de tintes políticos, otorgó el reconocimiento a María Graciela Robledo Soto, como ganadora.

• Debido a que la violación estatutaria del comité nacional electoral se traduce a su vez en violación a la autonomía de la sección mediante actos viciados de nulidad, es que es eficaz combatirlos a través de un juicio ordinario. El TFCyA seguramente emitirá un laudo en contra de la demanda de la candidata de la planilla morada, por presiones políticas, pero que será rectificada en un juicio de amparo.

• Legalmente, la única planilla registrada fue la morada que postuló a Oneyda Yaneth Quintero Castillo a la secretaría general seccional, por lo que la petición de reconocimiento gubernamental -otorgado indebidamente por el TFCyA-, está viciada de nulidad y es combatible a través de un juicio ordinario como el que ya fue enderezado.

• En la Delegación Estatal del ISSSTE en Sinaloa, el yerno del profesor Ernesto Moreno, director técnico de la central FSTSE, Dimas , es subdelegado médico; y el jefe de recursos humanos, Fulanito, es sobrino de Alfredo Villegas Arreola.

• FSTSE tiene cuatro magistrados con voz y voto en el pleno del TFCyA: Ismael Cruz López -en la primera sala-, José Roberto Córdoba Becerril -segunda sala-, Janitzio Ramón Guzmán Gutiérrez -tercera sala- y Berta Orozco Márquez -cuarta sala- , que le permitan garantizar votos necesarios para impedir laudos que afecten a sus sindicatos agremiados, como es el SNTISSSTE.

• La vía para combatir las decisiones políticas del tribunal de conciliación es el amparo, ya que en el poder judicial la FSTSE carece de influencia. Es decir, en las sentencias se aplica el derecho, por lo que se ordena al TFCyA emitir un nuevo laudo en el que se subsanen las violaciones estatutarias, como las cometidas por el comité nacional electoral del SNTISSSTE en la elección de dirigentes de su sección Sinaloa .

• Transcurridos tres meses de la tambaleante gestión de Norma Liliana al frente del SNTISSSTE, nada ha hecho para recuperar la enorme cantidad de dinero -cerca de 300 millones de pesos- que la familia García Culebro desapareció -en realidad robó- de la comisión nacional de auxilios.

• Independientemente de los delitos que Erick Arturo García Salamanca Varela -ganador mediante compra de votos de la dirigencia de la sección VI EBDI’s- y su papá, Francisco José García Culebro cometieron en los últimos cinco años al frente de esa comisión, es dinero de los trabajadores que deberían ser reintegrados.

• ¿Cuál es la razón para que esa familia goce de impunidad?¿Complicidad con Luis Miguel Victoria Ranfla?¿Haber financiado la campaña electoral de Norma Liliana? ¡Que los trabajadores de jodan por tolerar dirigentes sindicales corruptos!

• ¿Quién es la integrante de la dirigencia del SNTISSSTE que acaba de mudarse por las inmediaciones del SNTISSSTE -en la entrada de la Unidad Habitacional “Fuentes Brotantes”-, a un departamento cuya renta supera con mucho su salario de apoyo administrativo en salud A -8? Les damos una pista: integra el staff de favoritos del director del deportivo.

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

