En domingo y actuando en la oscuridad, trabajadores al servicio de la UDEM bloquearon hoy diez cajones de estacionamiento que utilizan padres de los pacientes y personal del CENDI-III, en avenida Morones Prieto y José Calderón.

Es un acto hostil más ordenado por alguien de esta universidad privada, contra quienes operan filantrópicamente dicho centro de desarrollo para niños con trastornos neuromotores desde hace 29 años.

La Dra. María Odet Muciño Milano, directora del CENDI-III, comentó que desde que se desencadenó el problema, la UDEM les ha cortado la luz, el agua y otros servicios básicos, tratando de presionarlos para que desalojen el lugar donde reciben atención físico-médicas cientos de niños cada año, de las 7:30 AM a las 4 PM.

El bloqueo del estacionamiento que ocurrió este domingo dificultará el acceso para los familiares de los niños que acuden a terapia diariamente.

Para no caer en interpretaciones sobre las repercusiones legales que enfrenta la UDEM con este nuevo acto hostil, adjunto el texto íntegro de la suspensión provisional de amparo otorgado al CENDI-III el 17 de enero pasado.

Ahí se establece que en tanto se resuelve el fondo del asunto, las cosas deben permanecer exactamente iguales desde el momento del otorgamiento del citado recurso de protección.

Busqué a las titulares de salud y educación del gobierno de Nuevo León , y ambas dijeron que no tienen información al respecto.

Alma Rosa Marroquín -de salud- y Sofía Leticia Morales -de educación pública- evadieron entrarle al tema.

También busqué a Martha Herrera, secretaria de igualdad e inclusión y me dijo textualmente:

“Siempre hemos apoyado a ONG´S como el CENDI-III, pero para este tema no se acercaron con nosotros. Los temas de comodatos entre municipios y ONG´s siempre requieren diálogo y apoyo.

El CENDI-III ha hecho una gran labor y los hemos apoyado con recursos. Lo mismo que lo ha sido la UDEM, mi Alma Máter. No tengo la versión de ellos y me gustaría escucharla. Se me hace muy extraño que esté pasando todo esto.

Revisaremos como Secretaría, el tema con ambas partes para poder hacer alguna recomendación”.

Martha Herrera, secretaria de igualdad e inclusión de Nuevo León