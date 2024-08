IRREVERENTE

El dedo loco de la mano de la Universidad de Monterrey se llama Patricio Eugenio de la Garza Cadena, vicerrector administrativo y representante legal de esa institución de enseñanza superior privada.

Un alto directivo de la UDEM me llamó ayer para decirme que el Rector Mario Páez, nunca estuvo de acuerdo con la jugarreta urdida en complicidad con Miguel Treviño de Hoyos, alcalde saliente de San Pedro Garza García, para desalojar al CINDE-III del local donde realiza una notable labor en beneficio de miles de niños que han superado ahí sus limitaciones físico-neuromotoras, a lo largo de 29 años. En todo ese tiempo, la institución que dirigen los doctores Odette Muciño y Alberto Padilla Dieste, han beneficiado hasta la fecha a 15, 264 niños y sus familias, la gran mayoría de ellos de muy bajos recursos económicos.

Conozco desde hace muchos años a Mario Páez, un hombre de bien, exitoso a su paso por Titán, Sigma Alimentos y otros puestos directivos del Grupo Alfa, cuyo presidente es Alvaro Fernández -hermano de Mauricio- y que también ocupa la presidencia del Consejo de la UDEM.

Por lo tanto, me resulta bastante creíble lo que me confió el alto directivo de la UDEM, con la condición de no revelar su nombre.

Cuando Mario se enteró de que existe una cláusula que obliga a la UDEM como compradora de los dos predios que ocupa el CINDE-III, a reubicarlo a un lugar adecuado para que siga realizando su labor, ordenó que así se cumpliera con esa condición.

Pero Patricio Eugenio de la Garza Cadena le dijo que no sería necesario, pues el Cabildo de SPGG había aceptado eliminar la cláusula que exigía al comprador reubicar por su cuenta y costo al CINDE-III.

Esta es el acta de la sesión del Cabildo sampetrino donde se autorizó -a petición del alcalde Miguel Treviño- eliminar la cláusula que protege al CINDE-III.

De nuevo, conociendo a Mario, coincido con mi fuente en que no haya aprobado librarse así de ese compromiso.

Mi informante asegura que lo que Patricio Eugenio no le dijo a Mario fue que el alcalde había cobrado a la UDEM $35 millones por suprimir la mentada cláusula.

Sumados a lo que pagaron por los dos lotes que ocupa el CINDE-III, la UDEM pagó en total $60 millones al Ayuntamiento de SPGG.

Mi fuente asegura que Mario siguió estando en desacuerdo, pero no confrontó ni al vicerrector administrativo ni apeló -hasta ahora- al Consejo de la UDEM, porque después de haber pagado los $35 millones adicionales al alcalde, el proceso tal vez se complicaría.

De hecho, ya se les complicó.

A raíz de mi primera publicación de este jueves y más aún después de la de ayer viernes, muchos miembros del Consejo de la UDEM levantaron las antenas.

Desconozco si los consejeros fueron informados del pago de los $35 millones, pero quizá Patricio Eugenio de la Garza Cadena no enteró al Consejo de esa erogación y el fin para el cual se hizo.

Al fin y al cabo, el manejo de la lana es una de sus responsabilidades laborables.

Pero ahora que el Consejo ya está enterado, tal vez les haga sentido que los representantes del CINDE-III hayan obtenido un Amparo para no ser desalojados, tal cual les advirtió el vicerrector administrativo a través del documento que anexo.

Alumnado, padres de familia, personal, profesorado e ingresos

Otros que ya se enteraron son los profesores (1,256), el personal administrativo, alumnos y padres de familia.

A la fecha, la UDEM reporta 19,042 estudiantes, que pagan en promedio $123,000 por semestre.

Una simple multiplicación revela que la UDEM ingresa a sus arcas cada año, 4,684 millones 332 mil pesos.

Claro, menos las becas que otorga, que no le quitan el sueño a sus propietarios, porque la UDEM tiene dueños, ¡claro que sí!

Increíble suma, pero más increíble es que con semejantes ingresos, la UDEM esté pichicateando y peleándole al CINDE-III una reubicación digna para que puedan seguir realizando su encomiable labor social. Se necesita ser muy vil para hacer algo semejante.

UDEM debería ser donante del CINDE-III

Es más, hasta donadores deberían ser de esta noble tarea, que con muchos esfuerzos realizan los encargados de dicho Centro en beneficio de familias altamente necesitadas.

Consulté este caso con un experto en manejo de crisis y me dijo que lo más probable es que Patricio Eugenio a lo mejor hasta fue felicitado por haber resuelto la eliminación de la cláusula en favor del CINDE-III y hacer posible la construcción de un parque donde opera desde hace 29 años el citado centro de desarrollo infantil.

No le hace que el chistecito le haya costado a la UDEM $35 millones más, que -por cierto- siguen sin aparecer en los registros contables del Ayuntamiento de SPGG.

A pesar de que el Municipio nos respondió a la petición que hicimos de esa información vía Transparencia, como podrá observarse en el documento adjunto, se perdieron en un galimatías donde no dice a dónde fueron a parar los $35 millones que pagó la UDEM para zafarse de su obligación contractual de reubicar por su cuenta y costo al CINDE-III.

Patricio Eugenio de la Garza

Cajón de Sartre:

Ayer platiqué con los doctores Odette Muciño, Alberto Padilla Dieste y con Armando Riojas Charles, representante del CINDE-III. Me dijeron que nadie de la UDEM se ha acercado a ellos para tratar de resolver este asunto.

y con representante del CINDE-III. Me dijeron que nadie de la UDEM se ha acercado a ellos para tratar de resolver este asunto. A lo mejor los udemitas están apostándole a que esto pasará y se saldrán con la suya.

están apostándole a que esto pasará y se saldrán con la suya. El hecho se agrava por las siguientes situaciones:

Que la UDEM se haya montado en el trafique del Ayuntamiento de SPGG respecto a la cláusula de protección al CINDE-III, que artera y alevosamente vendieron por instrucciones de Miguel Treviño a la institución educativa. La desaparición en los registros contables municipales de los $35 millones de ese moche. Que el alcalde en funciones de Santa Catarina, Jesús Nava, ande alardeando que la UDEM le regaló una maestría sin haber ido un solo día a clases, a cambio de proponer un terreno perdido en la sierra, “para que el CINDE-III deje de estar fregando”. Esas son las palabras que Nava usa al referirse a este tema y con ello, embarra la imagen de la UDEM, ya de por sí dañada por este penoso asunto.