La undécima etapa del Tour de Francia 2024 se transformó en un emocionante espectáculo protagonizado por los favoritos, culminando en una brillante victoria de Jonas Vingegaard. A lo largo de un vertiginoso recorrido por el Macizo Central, que incluía cuatro desafiantes ascensos en los últimos 50 kilómetros, Tadej Pogačar lanzó un feroz ataque en el Puy Mary. Sin embargo, Vingegaard cerró la brecha y venció al esloveno en su propio juego, convirtiéndose en el primer ciclista en superar a Pogačar en un sprint mano a mano.

“Esto es muy emotivo para mí. Que haya conseguido remontar tras mi caída en la Vuelta al País Vasco significa mucho. Me hace recordar todas las cosas por las que he pasado en los últimos meses”, expresó un emocionado Vingegaard después de la carrera. “Nunca podría haber hecho esto sin mi familia. Estoy muy feliz de estar aquí”, continuó. “Al principio Pogačar fue muy fuerte. Su ataque fue realmente potente. Tuve que luchar para regresar y no pensé que funcionaría, pero lo hice. De hecho, estoy sorprendido de poder vencerlo en el sprint”.

La etapa de hoy se perfilaba como una auténtica batalla para los escapados, con un recorrido de más de 4.350 metros de desnivel. Los corredores enfrentaron ascensos y descensos continuos, con subidas como el Col de Néronne (3,8 km al 9,1%), el Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km al 8,1%), el Col du Perthus (4,4 km al 7,9%) y el Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%).

Desde el inicio, hubo una lucha intensa por formar una escapada. Aunque varios grupos lo intentaron, todos fracasaron inicialmente. El equipo Visma | Lease a Bike, con corredores como Wout van Aert y Christophe Laporte, intentó varias veces enviar corredores al frente, pero UAE Emirates lo impidió. Finalmente, un agresivo Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) logró iniciar la fuga del día junto con otros nueve ciclistas, ganando finalmente una ventaja sobre el pelotón después de 90 kilómetros.

A pesar de la escapada, los corredores del UAE Emirates mantuvieron la ventaja del grupo de cabeza bajo control, asegurándose de que no superara los 2,34 minutos. En el primer ascenso significativo, el Col de Néronne, UAE Emirates aceleró el ritmo, lo que fragmentó el grupo de cabeza. Sólo Carapaz pudo mantenerse en la fuga, pero pronto los favoritos comenzaron a acercarse peligrosamente.

En el Puy Mary, tras el trabajo de equipo de Pavel Sivakov, Juan Ayuso y Adam Yates, Tadej Pogačar lanzó un ataque abrasador. A 600 metros de la cima, abrió una brecha significativa, seguido por Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. En el descenso, Vingegaard logró reducir la ventaja de Pogačar a 12 segundos con la ayuda de Primoz Roglič, mientras que Remco Evenepoel les seguía de cerca.

En el Col du Perthus, Vingegaard intensificó la persecución, recortando la diferencia con Pogačar y dejando a Roglič atrás. El dúo se reunió justo antes de la cima, con Vingegaard obteniendo bonificaciones importantes. En el descenso técnico y mojado hacia la meta, Roglic sufrió una caída, perdiendo aún más tiempo mientras Vingegaard y Pogačar luchaban por la victoria.

En los últimos kilómetros, Vingegaard y Pogačar se enfrentaron en un sprint ascendente en cámara lenta. A pesar de los esfuerzos de Pogačar, Vingegaard se impuso, ganando una etapa que sin duda será recordada como una de las más emocionantes del Tour de Francia 2024. Remco Evenepoel cruzó la meta en tercer lugar y Primoz Roglič tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Una conclusión que podemos sacar de esta etapa es que la lucha por el maillot amarillo aún no ha terminado. Tadej Pogačar ha dominado la primera semana, pero está claro que Vingegaard está en ascenso y, ahora que la carrera entra en su terreno favorito, todo puede suceder en el camino hacia la meta final en Niza.