Disputa por la Segob y un sospechoso audio

“Muchos hombres cometen el error de sustituir el conocimiento por la afirmación de que es verdad lo que ellos desean.” BERTRAND RUSSELL

Circula en redes sociales una grabación adjudicada a Omar Cervantes , vocero de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, acusando a la familia Scherer de apoyar al candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza para la gubernatura de Nuevo León.

No sé Rick, suena falso

Más allá si el audio es real o una tomadura de pelo, lo que sí demuestra es el encono generado para quedarse la hoy alicaída Segob , así como la disputa interna en la 4T en ese sentido.

Quienes crean que el tema es —o solo es— Adrián de la Garza, están equivocados. Es la perfecta cortina de humo para tapar la disputa entre Olga por continuar como el “florero mayor” (o no salir de la dependencia de tan capa caída) y Julio Scherer por llegar a Gobernación y volverla la otrora poderosa secretaría.

Lo que es increíble es que semejante bulo lo haya retomado tanto Templo Mayor del periódico Reforma como usualmente certeros columnistas.

¿Quién en su sano juicio puede pensar que alguien —quien sea— de la Cuarta Transformación , apoyaría al candidato de PRI-PRD a la gubernatura de NL? Hasta para inventar intrigas hay límites.

Es Samuel

Ahora bien, es interesante que el mismo Samuel García azuzó la falsedad diciendo que “ya salió el peine de quien es el plan B de morena en Nuevo León …” lo cual ni él se lo cree. Tan solo se cuelga de la mentira del audio, buscando sellar su victoria (eso y una inserción pagada que aparece hoy en el diario El Norte que revive a Clara Luz Flores a conveniencia y hunde a De la Garza también a conveniencia).

Además, así el abanderado emecista procura eliminar la idea de que él es el verdadero plan “B” de Andrés Manuel. Y es que ciertamente debe actuar, y rápido, el candidato de Movimiento Ciudadano a la entidad. Máxime cuando suena tan fuerte la noción (apoyada ni más ni menos que por los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox) de que Fernando Larrazabal decline por Adrián para que nadie de la 4T (Clara Luz o Samuel) alcancen el triunfo.

Gobernación bien vale... unos catorrazos

Lo que en realidad importa es la disputa por Gobernación. Desde hace semanas suena que habrá cambios en el gabinete tras las elecciones intermedias y que uno de ellos será en Gobernación. El sucesor lógico es Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero no es que no quiera dejar de la dependencia sino que no lo hará si eso implica salir con una evaluación negativa. Alguien en el equipo de la ex ministra parece no querer permitir lo anterior; su equipo se quedarán sin chamba.

Ahora bien, es cierto que Hugo Scherer , está detrás como estratega de varios candidatos, algunos de ellos al puesto de gobernador. Pero la campaña de Adrián de la Garza no es uno de sus proyectos de cabildeo.