Antes y después de Sammy

“El pasado te hará sentir culpable y el futuro, preocupado.” MIKEL SANTIAGO

“¿El futuro? Y yo qué sé. No hay plan. Y vivir sin plan es cojonudo.” PAU DONÉS

Antes de Samuel García Sepúlveda , uno de los estados más vibrantes e importantes de nuestro país —si no el que más— ha sido Nuevo León. Ojalá lo siga siendo en un futuro. Sin embargo, si Mariana Rodríguez , la hoy primera dama electa de tan regio estado, insiste en su broma de “Fosfo León” , podemos concluir que la decadencia política ha cobrado una nueva fosfo dimensión. Un rato ‘está suave’, ya después no tanto.

La Sultana del Norte se pintó de naranja con el triunfo de dos jóvenes representando a Movimiento Ciudadano. Samuel García en la gubernatura y Luis Donaldo Colosio Riojas en Monterrey.

Si detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, hoy podemos decir que detrás del fosfo gobernador está una gran influencer.

Mariana Rodríguez movió en muchos sentidos las redes sociales para apoyar a su esposo.

Los votos logrados por él y por Luis Donaldo se deben también a las influencias de los padres de ambos. Del papá de ella y el papá de LDC Jr.. Sin la fuerza de Mariana Rodríguez y sin los votos que le consiguió Luis Donaldo en Monterrey, Samuel García no sería gobernador.

Este, el de Movimiento Ciudadano en el estado, es el fenómeno de tres personas: más allá no. De hecho, García —al igual que su predecesor, Jaime Rodríguez El Bronco , no contará con el respaldo de ni uno solo de los diputados de la entidad. Movimiento Ciudadano no contará con diputados locales en NL. Antes, El Bronco porque fue independiente; hoy Samuel porque la ciudadanía lo acotó de cierta manera. Me pregunto si Samuel García tendrá otras similitudes que le acerquen a su predecesor... Es muy temprano para decirlo.

Las preguntas se agolpan: ¿qué habrá a partir de ahora para NL? , ¿otro Bronco?, ¿una persona exclusivamente mediática (el candidato gastó más de 7.7 millones de pesos en anuncios de propaganda entre agosto de 2020 y el 5 de junio de 2021)?, ¿un loco de derecha?, ¿un títere de AMLO ?, ¿qué monstruo están construyendo los neoleoneses?, ¿puede ser un gobernador visionario?, ¿hay algún viso de que haga bien las cosas?

Están abiertas todas las posibilidades. Lo único cierto es que Nuevo León ya sobrevivió al Bronco; los regios dicen que pueden aguantar eso y más.

Algunos plantean que en NL -más allá de su partido- lo que en realidad importa es el grupo de empresarios con los cuales trabajar de la mano. El problema es que a diferencia de El Bronco (o más bien cortesía de este), lo primero a lo que se deberá enfrentar Sammy al sentarse detrás de su escritorio es a la enorme deuda que le deja Jaime Rodríguez, y dudo mucho que los empresarios regios quieran poner de sus bolsillos para sortearla. Quizá el primer mes o año, pero no después.

Pero mientras se sabe con qué grupo de hombres de negocios construirá Samuel o si su trabajo será en los campos de golf, valdrá la pena conocer si la UIF irá o no tras de él, su esposa y su familia política.

La apuesta es sencilla: depende cómo se “porte” Samuel García Si es dócil cordero a los designios de Palacio Nacional, todo quedará en el olvido, si presenta cara, se le irán encima.

Como ya mencioné, Samuel no contará con el cobijo del Congreso los tres primeros años de gobierno. Francisco García Cabeza de Vaca le puede contar lo importante que resulta esto para contener al gobierno federal.

Mariana Rodríguez , ¿la veremos crecer a nivel federal? ¿Se volverá “material” para contender por la presidencia en un futuro? Los mensajes que ha dejado en redes sociales cubren una amplia gama de posibilidades, no todas muy finas...

Y sí, para quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor, basta recordar a la esposa de JOLOPO (José López Portillo), Carmen Romano (finísima persona también). Sin duda la refinación va adquiriendo nuevas formas.

Con la elección de Sammy como gobernador, habrá en Nuevo León y en el resto del país un antes y un después en las formad de hacer política.