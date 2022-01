¿Vacunas con ARNm?; ¿jueces contra vacunación obligatoria?

Quizá leíste este encabezado en alguna parte:

“Joe Biden anunció en septiembre de 2021 que quería que la vacunación fuera obligatoria para varias categorías de empleados.”

También debiste haber leído o escuchado esta otra:

“Las llamadas vacunas de ARNm de próxima generación interfieren directamente con el material genético del paciente. »

Ya tiene meses que el gobierno de Joe Biden fijó una postura al respecto de la vacunación de su gente… Y sobre todo quienes ingresan a su territorio.

Joe Biden habría hecho de la lucha contra la pandemia una de sus prioridades, hoy mismo su país se enfrenta a un brote de contaminación bajo el efecto de la variante Omicron. Estados Unidos, donde solo el 62 por ciento de la población está totalmente vacunada debido a las divisiones políticas muy marcadas sobre el tema, registra hasta el momento más de 800 mil muertes. La población de Estados Unidos creció apenas el 0.1 por ciento de julio de 2020 a julio de 2021, al añadir una cifra neta de 392.665 habitantes, para un total de 331,8 millones, de acuerdo con los cálculos de población publicados por la Oficina del Censo.

Aquí valdría la pena preguntar si las muertes mencionadas fueron por covid o con Covid, para los poco avezados les informan la gran diferencia entre fallecer por la variante de la gripe o ser portador de ella al momento de fallecer por otro motivo, al padecer enfermedades crónicas aumenta potencialmente la probabilidad del deceso, se han suscitado infinidad de peleas al respecto de las cifras dadas no solo en los estados Unidos, sino alrededor del mundo, al correlacionar las estadísticas y números de fallecidos, algunos afirman que la finalidad es crear pánico y con ello obligar a la vacunación general…

La petición del presidente estadounidense era que las empresas con más de 100 empleados hicieran de la vacunación algo obligatorio, con ello se produjo una serie de enfrentamientos no solo mediáticos sino llegando a la suprema corte de aquella nación, sin embargo en pasados días la Suprema Corte de Estados Unidos desechó tal propuesta al considerarla violatoria de libertades individuales.

La decisión se tomó con una mayoría de seis magistrados de nueve, todos conservadores.

“Una intrusión en la vida y la salud de un gran número de empleados”

La administración —Hablando de la administración de Joe Biden— ha “ordenado que se vacunen contra el covid o se sometan a pruebas semanales, a su cargo. Esto no es el ejercicio diario del poder federal, sino una intrusión en la vida y la salud de una gran cantidad de empleados”, diría la Suprema Corte.

En el terreno de las libertades individuales, esta medida fue inmediatamente denunciada como un abuso de poder por los republicanos electos y por parte del mundo económico. El Tribunal Supremo les dio la razón el jueves 13 de enero pasado, al menos en lo que respecta a los aproximadamente 84 millones de personas empleadas en empresas de más de 100 empleados.

Los estados republicanos NO estaban de acuerdo.

Vale la pena que recordemos también, ya en noviembre del año pasado, 2021, un juez federal en Luisiana, EU, emitió una orden judicial preliminar la cual bloquea una regulación de la administración Biden, esta regulación exigía vacunación obligatoria en todos los estados, dirigida a todos los trabajadores de la salud cuyos empleadores reciben fondos federales.

Invocando la separación de poderes, el juez Terry Doughty falló a favor de una coalición de 14 estados liderados por republicanos, incluidos Louisiana, Ohio y Arizona, quienes fueron los que iniciaron la impugnación legal.

La Constitución de los Estados Unidos no permite que el ejecutivo usurpe el poder de la legislatura para hacer leyes, argumentó, dudando, incluso, que el Congreso tenga el poder constitucional para ordenar la vacunación. ¡Uf!

El magistrado, Terry Doughty, de esta manera suspendió así la aplicación de la vacunación obligatoria y quedó a la espera de que la justicia se pronunciara sobre el fondo de la controversia. (Qué es la resolución que comentamos al inicio de esta columna)

También vimos cómo el juez, Terry Doughty, escribió una decisión de 34 páginas, donde advierte:

“Contra la erosión de las libertades individuales, es importante preservar el statu quo”.

“El derecho a la libertad de las personas no vacunadas no exige nada menos”.

(Las anteriores, obviamente, son citas de Extracto de la decisión del juez Terry Doughty)

Algunos médicos salieron a pronunciarse respecto a la sustancia que se comenzó a inocular a la población mundial, con ello también una serie de declaraciones al respecto en favor y en contra.

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) utilizan tecnología que enseña a las células a producir proteínas a partir de un virus para combatir infecciones. En el caso del SARS-CoV-2, que causa el Covid-19, el ARNm contiene la información sobre la proteína espiga, o proteína S, que se encuentra en la corona del virus. Como explicaba a Verificat, el bioquímico Julià Blanco, “no puede haber modificaciones de nuestro código genético ligado al ARNm”. Según el científico, “nuestro ADN está almacenado en el núcleo como en una caja fuerte y es imposible que el ARNm modifique el código genético”.

En un artículo publicado en The Conversation , Jose María Jiménez Guardeño, investigador del departamento de enfermedades infecciosas del King’s College London, y Ana María Ortega-Prieto, investigadora postdoctoral, también asociada al King’s College London, niegan categóricamente que el ARN pueda alterar nuestro ADN, y por lo tanto dañar nuestro genoma .

Inicio del estudio de una vacuna de ARNm de Pfizer y BioNTech

BNT162b2 es una vacuna de ARNm en etapa de investigación que están desarrollando Pfizer y BioNTech para ayudar a prevenir Covid-19, qué es la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2. El objetivo del estudio es evaluar qué tan bien funciona la vacuna en etapa de investigación para prevenir la enfermedad Covid-19 y si es segura para adultos y adolescentes. BNT162b2 contiene una pequeña parte del código genético de la glicoproteína de la espiga del SARS-CoV-2. BNT162b2 no contiene ningún virus vivo, por lo que no puede transmitirle la infección por SARS-CoV-2 y no contraerás el Covid-19.

La vacuna mRNA-1273 de Moderna, The COVE StudyTM

La vacuna mRNA-1273 se está desarrollando para prevenir Covid-19. El propósito de este estudio es evaluar al candidato de vacuna de Moderna para ver si puede prevenir la enfermedad si las personas están expuestas al virus del SARS-CoV-2 en sus vidas cotidianas. La vacuna mRNA-1273 no está hecha del virus SARS-CoV-2. Está hecho de ácido ribonucleico mensajero (ARNm), un código genético que le dice a las células como producir proteínas, lo que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a producir anticuerpos para combatir el virus. La vacuna no puede causar infección ni la enfermedad Covid-19.

Lo que podemos asegurar es que aún hay muchas incógnitas a resolver, estas son las primeras vacunas de ARN mensajero que se han producido y probado en ensayos de fase 3 a gran escala en humanos. En comparación con los métodos convencionales, solo la historia nos dirá y dará los resultados, mientras a veces no queda más que: Orar, y sí, la decisión es personal.

Fuentes. Prevention network, Ici radio Canadá, verificat Vaccines y mskcc.org.