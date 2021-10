Urge releer a Olga Wornat describiendo a Felipón y sus cuates

“Voy a gobernar con gente honesta. ¿Qué quiero decir? Qué no solo sea honesto y no se robe el dinero, que eso es obligado, sino que se rife en la camiseta, que le atore a los problemas, que no le saque a enfrentar el narco, que no le saque a castigar a un juez corrupto”… (Sic) Felipe Calderón en campaña. Pág. 20

Hoy más que nunca releer a la periodista escritora Olga Wornat y su tremendo libro Felipe el oscuro nos aclara y embonan muchas dudas en el origen. Estando en exilio autoinfligido por protección, le informan lo que sospechaba: Genaro García Luna estaba tras ella y las amenazas de muerte sobre su hija y su nieto neonato pesaban, calaban y llenaban de zozobra…

“Mi intuición reconocía su identidad. Pero nunca tuve tanta seguridad como aquella noche de otoño cuando Felipe Zamora, quién sabe por qué razón, pronunció su nombre sin disfraces.

—Cuenta conmigo, estoy a tu disposición para lo que necesites. Te marco mañana a esta misma hora —avisó y se despidió.

Esa fue la última vez que escuché su voz.

A la mañana siguiente, un amigo me dio la noticia. El helicóptero en el que viajaba Felipe Zamora junto a Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación, y cinco personas más, se había estrellado contra un cerro en un paraje solitario de Chalco, en el Estado de México. ‘Están todos muertos’, me dijo alarmado.

Quedé en shock y colgué.” Prólogo, Pág. 6

Así sucedían las cosas en el sexenio maldito, los secretarios no renunciaban, no los destituían, se caían en aviones o helicópteros; los hombres y mujeres desaparecían o eran acribillados. La SSP, Secretaría de Seguridad Pública, “un antro de la mafia”, como lo calificó Olga. Sí, ahí mismo donde Isabel Miranda de Wallace fincó sus dominios al amparo de Felipe y despachaba cual el mismos secretario de la SSP.

“Socio y protector de los Beltrán Leyva y del Chapo Guzmán, García Luna y su secta se enriquecieron con millonarios sobornos y con su participación en el negocio de las drogas.” Prólogo, Pág. 8

Las historias jamás contadas se revelaban, los innumerables nombres de periodistas amenazados era más que conocida, las fundaciones y ONG, como Casa sobre la roca, de Rosi y Alejandro Orozco, que justamente ayer defendían los panistas en San Lázaro, los “achichincles defensores, lacayos de Ramírez Acuña”, como los llamó ayer Fernández Noroña. Esto es lo que buscan proteger: las beneficiarias de los negocios sucios de Felipe Calderón, Genaro y compañía, esa y otras que sirven para evadir y lavar…

Los beneficiarios de “Rápido y Furioso”, parte del gran Plan Mérida irán cayendo uno a uno; ¿se han olvidado quienes aplaudían la compra de armas y helicópteros viejos a los Estados Unidos?

“‘Presidente, no podemos dejar que este loco gane, tenemos que impedirlo de cualquier manera. Todos los que estamos aquí iremos a la cárcel’, le dijo Roberto Madrazo a Vicente Fox durante una reunión realizada en el comedor de la cabaña presidencial, con la presencia de Martha Sahagún.” Pág. 16

“Y en esos días los conjurados llegaron a plantear sin eufemismos y sin pudor que la mejor solución era la muerte de López Obrador”. Pág. 17

“Solo en el año 2010, según datos del Instituto Nacional de Estudios para la Paz, México gastó cinco mil 490 millones de dólares en ‘garantizar la seguridad nacional y la soberanía’, fondos que destinó a la Secretaría de Seguridad, la PGR, la Secretaría de Gobernación, el Ejército y la Marina”. Pág. 33

Los miles de millones “invertidos” en la fallida guerra dan cuenta del flujo económico que se movía so pretexto de librar a México del crimen organizado. Las recientes declaraciones de Ivan Reyes Arzate, ex comandante de la extinta Policía Federal, quien se declaró culpable del trasiego de toneladas de cocaína durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, solo vienen a apuntalar el tema extenso que ya Olga nos había compartido.

Nos fue revelando los inicios de Genaro García Luna, alias “la tarta” o “metralleta” —por su defecto al hablar—, las amplias lista de cómplices y allegados desde sus inicios Morelos, su paso al CISEN y la forma de colarse a los círculos políticos, su permanencia en la AFI, donde juntamente a Luis Cárdenas Palomino, entonces flamante director de Investigación Judicial de la misma, hoy preso en Almoloya, fueron escalando posiciones al interior del crimen que en apariencia combatían.

Era muy claro, todos sabían…

“‘Hay gente tuya trabajando para el narcotráfico’”, le dijo un alto jefe de la DEA en Washington a Eduardo Medina Mora, titular de la PGR. El abogado escuchó la frase a través del teléfono y en su rostro se dibujó una mueca.” Pág.83

García Luna llega a Fox al acercarse primero a Martha y protegerla a ella y a sus vástagos; ¿después recibiría protección de ella en reciprocidad?

Todo se volvió mezcolanza y ganas de protagonismo, jugar a representar el papel de héroes con ayuda mediática. La complicidad de Alatorre y TvAzteca para transmitir el rescate del secuestrado, técnico argentino Rubén Omar Romano, así como la misma complicidad de televisa y Loret de Mola en el caso Florence Cassez… Todo estaba a la vista, todo se presumía como logro, la necesidad de grandeza hermanaba a los poderosos en diferentes escalones, mientras aplastaban a quienes se oponían a sus deseos.

Dejar el poder puede ser para algunos equivalente a perder la vida, se puede leer la biografía de Felipe en twitter: “presidente de México de 2006 a 2012″, y se regodea cuando sus adoradores le siguen nombrando así, ¿será el afán de abrazar el poder que lo lleva a mover los hilos de Margarita?

“Inescrupuloso, mezquino y desleal a principios y a personas”, fue la definición idónea con la cual su ex amigo y mentor, Carlos Castillo Peraza, describe a la perfección la esencia de Felipe Calderón; los miedos que lo atosigan desde su niñez parecen cobrar fuerza en estos convulsos tiempos, sus allegados están hablando en los Estados Unidos, Iberdrola puede perder privilegios en México y no se avizora bonanza en su horizonte.

