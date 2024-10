Esa frase ha sido muy de la gente de mi pueblo en la sierra de Sinaloa para resumir el de qué va la vida. Las personas allá son sencillas, nada rebuscadas, pero con una sabiduría para el día a día con nada que envidiarle a nadie.

Pues esa frase popular viene a cuento porque tiene días que ronda mi cabeza. La semanera del gobernador Rocha Moya ha sido una muestra que justamente así va la cosa. Unos a fregar y él a no dejarse.

La semanera de este lunes tuvo un mandatario con una actitud similar a la semana pasada. No rehúye temas por complicados que sean. Gobierna, hace política y resuelve. Al mismo tiempo, envía mensajes a opositores, se defiende y marca la agenda. No me parece que su estrategia sea la equivocada.

Mientras opositores han llevado la desinformación y la mentira al punto de poner en riesgo la vida del propio gobernador, este no se deja y sale a desmentir y defenderse con pruebas de los señalamientos. Es muy cómodo escribir calumnias desde un cubículo en la CDMX sin dimensionar los verdaderos riesgos que implican esos irresponsables dichos.

Mientras de la UAS pretenden hacer ver a un gobernador que persigue políticamente y les horada su autonomía, el mandatario no se deja y sale a señalar corrupción por más de 535 millones en la Universidad y recordar el histórico apoyo que su gobierno ha dado a Casa Rosalina.

Mientras adversarios señalan que Sinaloa está en caos y al borde de todas las catástrofes por culpa del gobernador, a quien señalan de omiso y ausente por culpa de un meme que se hizo viral, el Dr. Rocha no se deja, consigue traer más de 3 mil elementos de seguridad, se realizan detenciones, decomisos y las balaceras comienzan a ceder al mismo tiempo que sale a recorrer escuelas, mercados, comercios y colonias llevando programas sociales y obras.

Así van las cosas, unos a fregar y el gobernador Rocha a no dejarse.

Claudia Sheinbaum proyecto de viviendas

Las mañaneras temáticas están siendo un hit, este lunes anunció la construcción de un millón de viviendas. Tal como lo prometió en campaña. Es tal vez uno de los mensajes que más base social podrían dejarle a la presidenta porque es un programa sin precedentes en las últimas décadas.

El problema de la vivienda es mundial. Países de primer mundo están legislando y regulando el acaparamiento de propiedades para evitar la especulación de bienes raíces. Como jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sufrió de primera mano al famoso cártel inmobiliario ligado fuertemente al PAN.

En otra jugada para la historia, es un acierto más de la Dra. Sheinbaum en favor de los jóvenes y las clases trabajadoras, que vemos cómo día a día es cada vez más difícil adquirir una vivienda.

La presidenta ha iniciado fuerte su sexenio. Reitero que más que de continuidad del obradorismo, se percibe una continuidad del cambio. El segundo piso de la 4T trae muy buenas expectativas. A su estilo, y no con el de nadie más, Sheinbaum avanza en todos los frentes. Cierro con mención especial al ‘estate quieto’ que le puso al embajador de Estados Unidos en México a quien instó a ser mucho más formal en sus posicionamientos y dirimir sus asuntos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores primero que todo. La casa se respeta, y Claudia está teniendo mano firme… la izquierda, ya la trae.

De regreso a Culiacán

La capital sinaloense comienza a recuperarse en medio de la situación de inseguridad que atienden los tres niveles de gobierno y la percepción es que la reactivación económica está sucediendo. Esa adaptación no puede entenderse sin los esfuerzos que realizan los órdenes de gobierno. Los rondines de seguridad en las escuelas para aumentar la asistencia de alumnos y el apoyo emergente para comerciantes han sido fundamentales para la ruta de recuperación de Culiacán.

Basta con salir a recorrer la ciudad de día para notar que el pesado tráfico ha regresado, las rutas de transporte público llevan autobuses llenos de estudiantes que han regresado a las aulas y personas trabajadoras. El centro y las plazas cada vez con más flujo de personas y los comercios abiertos desde temprano.

La ciudad vive un día intenso, para irse temprano a resguardar. Al caer el sol, con la jornada realizada, ventas y algo de dinero en el bolsillo, los culichis eligen detener sus actividades y esperar la tranquilidad que ofrecen la luz de día y la mayor presencia de elementos de seguridad para salir nuevamente a buscar la vida como lo ha hecho todo el tiempo.

Sinaloa es uno de los estados donde la estrategia de seguridad anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch ya está operando y al parecer, comienza a funcionar.

Pero como en todo, hay quienes agradecen y otros que simplemente solo critican.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx