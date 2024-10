Trascendió gracias a un video grabado por el usuario de Instagram @chuck_hustle817 que posteriormente fue compartido por el medio @dallastexas_tv también de dicha red social.

En el cual podemos apreciar que en la parte superior de la cabina, donde se encuentra la iluminación, se pudo ver la silueta de un animal, que a todas luces parecía una rata. Esto sucedió en un vuelo de la bajocostera norteamericana Spirit Airlines, que por cierto anda lidiando con problemas económicos.

Resulta que en el vuelo de la ciudad de Dallas a Los Ángeles es donde se presentó este caso, y se grabó el video que posteriormente fue subido a redes, donde sobre todo se pudieron ver las patitas del animal en cuestión.

Por lo que varios al compartir este video me preguntaron ¿no es peligroso? Y claro que lo es, las ratas como todos sabemos sí algo les gusta es masticar los cables, por eso también son conocidos como roedores, pues roen literalmente todo lo que encuentran a su paso.

Y en el caso de un avión, un ratón, rata o cualquier otro tipo de roedor es sumamente peligroso, pues puede poner en riesgo el vuelo, por eso los aviones de manera regular se suelen fumigar, para no tener que lidiar con ese tipo de plagas.

Pero como todo en esta vida, nada es infalible y ya sea porque se subió a través de un carro de servicio, o de un carrito de basura, e incluso hasta por el equipaje de algún pasajero, nunca se sabe como es que llegan ese tipo de “animales” a los aviones.

Si le preguntan a la gente que trabaja dentro de la industria aérea , les podrán contar mil anécdotas sobre las apariciones de este tipo de fauna en los aviones, pues de hecho, no solo se han detectado ratas o ratones en algunos aviones, incluso han existido casos de serpientes deslizándose por toda la aeronave con total impunidad.

Cuando volaba en la antigua Mexicana y sobre todo cuando el avión pernoctaba con nosotros, nos pedían como parte de nuestro trabajo, verificar sobre todo muy bien el galley, para no andar llevándonos un polizón de este tipo a bordo.

Y sí, tuve la desgracia que alguna vez, no recuerdo en qué estación fue, pero sí en qué equipo me tocó, un Boeing 727, al revisar el galley trasero me encontré con lo que puede ser la peor pesadilla de alguien, caca de ratón.

En mi adolescencia tuve varios ratones blancos y hámsters como mascotas, así que sé perfectamente reconocer una caca de un animal de ese tipo, por lo que dimos aviso al capitán que a su vez le avisó al jefe de operaciones y al mecánico de la estación, quien se puso a revisar más a fondo el avión, pero lo que era un hecho, es que llegando a México, la aeronave se iba directo a mantenimiento, porque lo iban a fumigar.

Ese tipo de cuestiones con roedores se toman muy en serio en la aviación, hasta que no dan con el animalito en cuestión no están en paz, pues saben lo que pueden llegar a provocar.

Es importante que sepan que todas las líneas aéreas cuidan esa parte, que lo sucedido en el vuelo de Spirit Airlines, quedará como una anécdota y un video viral, por supuesto, pero también es importante que estén al tanto que cuando un evento de esta magnitud pasa, las aerolíneas sobre todo el área de mantenimiento no cejarán hasta dar con el animal en cuestión, porque ante todo la seguridad es muy importante.

En la actualidad con las redes sociales este tipo de eventos se viraliza con una rapidez que a veces no nos da tiempo de digerir bien la información, pero antes de las redes sociales y todo lo mediático que hay alrededor de ellas, puedo decirles que en algún momento en todas las aerolíneas del mundo, se les ha colado un roedor “indeseable”.

Un caso reciente fue el del vuelo de la aerolínea SAS el 18 de septiembre de este año, que iba a Málaga y que tuvo que aterrizar de emergencia en Copenhague, Dinamarca. La pasajera al abrir su caja de comida vio como una rata viva salía corriendo de ella, así quedó registrado por la Agencia France Press (AFP):

“El portavoz de la aerolínea, Oystein Schmidt, explicó a la AFP que el aterrizaje de emergencia en Copenhague se realizó conforme a los procedimientos de la compañía, ya que los roedores pueden representar un riesgo para la seguridad del vuelo. Las aerolíneas suelen tener estrictas restricciones sobre la presencia de roedores a bordo debido a que estos pueden morder cables eléctricos, lo que podría comprometer la seguridad del avión.” Agencia France Press

Así que viajen tranquilos, las líneas aéreas tienen como prioridad transportar pasajeros con los máximos estándares de seguridad y aunque algunas veces se cuele un animalito indeseable, no lo echarán en saco roto, al contrario, pondrán todo su esfuerzo en erradicar al “roedor” o cualquier otro tipo de animal, de las aeronaves.

Y así como fue el caso del ratón en el vuelo de Spirit, también se han dado caso de mosquitos furiosos en aviones comerciales, como fue el caso de un vuelo de Volaris, que alguien con muy mala leche en redes sociales, trató de hacerlo pasar como un vuelo de la nueva Mexicana de Aviación, señalando las “fallas” de permitir el ingreso de miles de mosquitos al vuelo.

Con un claro desconocimiento que la luz atrae a los mosquitos, y que sobre todo en vuelos de noche es cuando los insectos que vuelan libremente por las plataformas del aeropuerto, ingresan a las aeronaves, y de ese tipo de experiencias tuve muchas, en especial en el Aeropuerto Del Bajío y en el de Guadalajara, donde abundaban más ese tipo de insectos cuando era época de lluvias.

Están informados, sí en su vuelo aparece un roedor u otro tipo de bicho, estén ciertos que las líneas aéreas pondrán toda la atención necesaria para erradicar al animalito o animalitos en cuestión.