Primero les pido comprendan que no soy criminóloga, ni especialista en balas ni en atentados y aunque lo fuera no tengo la verdad absoluta para desmentir o afirmar que esto haya sido un montaje .

El mundo está consternado por lo que se suscitó ayer durante un mitin de Donald Trump. Puede ser que esto haya sido en verdad un atentado contra el. De ser así, me imagino que todos los políticos, presidentes o candidatos estarían muy nerviosos sabiendo que también pueden llegar a ser tan vulnerables como lo fue Trump ayer.

Tan solo, como muchos, quisiera dar mi muy particular opinión y punto de vista con respecto al atentado o el supuesto atentado que sufrió Donald Trump durante un mitin en Pensilvania.

Esta escena ya la había visto antes, no sé si en mis sueños o en donde, por más que investigue no ha habido otro escenario igual pero entonces lo soñé.

Cuando vi el video en redes sociales y la foto con todos posando con la bandera de Estados Unidos como en una escenografía teatral y un Donald Trump con un rasguño en su mejilla empuñando su puño al cielo como los astronautas cuando llegaron a la Luna, me pareció francamente de risa y muy chafa. Sé que justamente esa fotografía generó mucho impacto en el mundo, pues perfecta, capta todo en una sola toma: la bandera de Estados Unidos, los guardaespaldas rodeando a Donald Trump, el con la mejilla ensangrentada y empuñando su puño hacia el cielo, como cantando victoria. Bueno, no se enojen conmigo los que creyeron que esto es real, pero esa imagen parece póster de alguna película de acción.

Para mí, desde mi punto de vista, todo fue un burdo montaje.

Donald Trump tiene tiempo que ha perdido popularidad. Además caen sobre el señalamientos como persona que ha cometido bastantes actos ilícitos e ilegales y que sigo sin entender porqué no está en la cárcel, pues su imagen no es la mejor.

En Estados Unidos crean verdaderas obras maestras si se trata de películas de acción, son simplemente unos genios.

Están tan bien hechas que uno en verdad queda sorprendido cuando va al cine a verlas. Yo las disfruto, aunque para nada es mi género favorito, por la espectacularidad que manejan más allá de los efectos especiales y la tecnología de punta que utilizan en cada escena. Las tomas son perfectas y las actuaciones impecables

Lo de ayer era como un fragmento de una obra de teatro o una escena de esas películas de acción: los guardaespaldas cubriéndolo, todos ellos impecablemente uniformados, todos con sus lentes negros bien puestos (a ninguno se le cayó) como un especie de concierto de los hombres de negro o los Backstreet Boys.

Ahí, de manera teatral, salen en una fotografía donde todos ellos lo rodean con una postura actoral y el candidato Trump con un rasguño en la oreja y cicatriz que para mí que fue nada más en medio de la trifulca ponerle ahí unos toquecitos de tinta color sangre.

Segundos después aparece ¡y en sábado! la opinión del presidente de México, que coincidentemente se encontraba dispuesto y abierto ante la prensa, pues se encontraba dando paseos con su niña pequeña (Claudia Sheinbaum) para presentársela al mundo y ahora sí opinó prontamente de dicho evento, siendo que en las tragedias y desgracias que pasan en el país, el los fines de semana no da declaraciones y no se asoma ni por error a decir algo.

Ahí también empecé a sospechar.

Me imaginé a un Donald Trump hablándole por teléfono a López Obrador y diciéndole así:

“Hey amigou necesitou que me ayudes, voy a hacer como que me quisieron matar para ver si la gente me voltea a ver más, you know, entonces te pidou que cuando eso pase bien rapidou comentes el tema y te solidarices conmigou, te conviene amigou porque tú también quedas como un héroe al apoyarme, es que ya ves que ya tampoco nadie te pela, y ya lo sabes si gano yo la presidencia te devolveré el favor invitando a cenar a Claudia a la White House”

AMLO: “Claro que si Trunnn… (silencio) este (silencio) si (silencio) te encargo a mi Claudia Sheinbaum y… (silencio) Yo luego luego movilizo a la prensa para que así casual la cosa me pregunten por ti porque (pausa) ya sabes que yo, te quiero mucho, somos buenos amigos.”

Y bueno amigos, si de veras fue real la cosa les ruego me perdonen, pues sería algo muy grave y cambiaría todo el modelo de pensamiento que se ha venido elaborando con respecto a Donald Trump y con respecto al tema de la seguridad mundial.

Solo les comparto lo que pienso con respecto a esto y la verdad al final la razón la tendrán ustedes.

Escribo esto anhelando que por supuesto todo haya sido un montaje porque de ser real la paz de todos, de todo un país se verá afectada de alguna manera. De por sí en países como el nuestro en donde mataron a más de 30 candidatos y candidatas en estas elecciones .

Gracias por leerme.

Es cuánto (léase con el himno nacional norteamericano de fondo)