Esta semana será clave para el futuro de Santiago Giménez . El objetivo es cerrar el futuro del mexicano en algún equipo top del viejo continente. Habrá reuniones con equipos de Inglaterra, Italia y España. En medio de estas decisiones ha habido de todo con respecto a los personajes que se han acercado al canterano del Cruz Azul.

Para bien y para mal ha habido sujetos misteriosos que sin ser los reyes magos, prometen, oro y mirra con tal de ganar o recuperar la confianza del “Bebote”. Incluso me contaron que hace unos días uno de ellos llegó hasta Holanda, para “regalarle” un reloj Rolex, sí leyó bien, con un reloj Rolex, con tal de que el goleador de la Selección Mexicana nuevamente regresara a su poder. Nuestros sabuesos no dan más detalles, ni mucho menos el nombre del personaje a quien derechito le dijeron que “no gracias”, pero sus siglas son: Matías Bunge de Cantera Latina que no tiene la mejor relación con Christian Giménez y su familia debido a malas prácticas, que ya le contaré, cuando Bunge era de su equipo de representantes.