EN LA MIRA

En la mira está Fernando Ortiz, entrenador del América, quien esta cumpliendo con su tercer torneo al frente de los de Coapa, un campeonato el cual esta obligado a ganar y no es por ese lugar común de que las águilas siempre deben ser contendientes al título, lo debe de hacer junto con el grupo de jugadores por ser el último torneo que los azulcrema disputen en el Estadio Azteca. Al termino de esta temporada el coloso de Santa Úrsula cerrará sus puertas y volverá a abrir hasta el 2026 previo a la copa del mundo, es decir América jugará por lo menos seis torneos fuera de casa.

El debut no fue nada alentador para el Tano, un empate a ceros contra Querétaro, una plantilla muy inferior, no solo futbolísticamente, también en cuestión económica. Imagínese que entre gallos y águilas existe una diferencia de casi 50 millones de dólares, si bien el portero de los visitantes fue la figura, América fue inoperante, aburrido, por momentos sin idea de qué hacer dentro de la cancha, aquí es donde uno se pregunta: ¿Qué hicieron en la pretemporada? Ensayar solamente el movimiento de Jonathan Rodríguez como nueve, por que me queda claro que este equipo no está trabajado. Ortiz está sufriendo un happy problema, tiene tantos jugadores y de tan buen nivel que no sabe dónde colocarlos y como hacer que funcionen.

La visita a Toluca lo volvió a exhibir. La banda izquierda del equipo de Nacho Ambriz volaba con Maxi Araujo y Meneses, de nueva cuenta no tuvo minutos Néstor Araujo y vaya que por momentos sufre demasiado en zona defensiva el equipo azulcrema. Para fortuna de todos, incluido el entrenador Oscar Jiménez, ha demostrado que tiene la capacidad para cubrir al histórico Guillermo Ochoa en la portería, que no le pesa, ni le pesará.

Trabajo y más trabajo es lo que necesita Fernando Ortiz si quiere aspirar a estar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, por que con esta tendencia de resultados si no le mete velocidad, los zopilotes comenzarán a volar por Coapa, esperando la caída del interino que dio resultados, pero que hasta el momento no ha entregado ningún título.

No todo es culpa del entrenador, Jonathan Rodríguez, Diego Valdes, Viñas, Richard Sánchez, Aquino, Dos Santos siguen sin explotar; su nivel es muy bajo, la afición esperaba más de estos jugadores, sobre todo por lo que habían mostrado en sus anteriores clubes. La culpa es de todos, pero al final el que la paga es el entrenador. Si América logra jugar como el torneo pasado a pesar de la eliminación ante Toluca, será un equipo muy incómodo, pero si esta semana no es capaz de golear a Puebla entonces se prenderán las banderas rojas, mejor conocidas como red flags.