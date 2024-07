El esloveno Primoz Roglic, líder del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, no tomará la salida en la decimotercera etapa del Tour de Francia debido a las secuelas de su caída en la etapa anterior. El equipo hizo el anuncio a través de sus redes sociales, confirmando que el campeón olímpico de contrarreloj sufre demasiado como para continuar en la carrera.

Roglic, conocido por su tenacidad y habilidades sobre la bicicleta, ha tenido una carrera marcada por caídas. El esloveno debutó en el Tour de Francia en 2017, donde a pesar de una caída, logró ganar una etapa. En 2018 y 2020, completó las tres semanas de carreras, aunque en 2020 perdió la victoria general ante su compatriota Tadej Pogačar en la contrarreloj final en La Planche des Belles Filles. Sin embargo, en las ediciones posteriores del Tour, las caídas siempre le han obligado a abandonar, incluyendo este año.

Para Roglic, el Tour de Francia 2024 representaba su sexta participación en la ronda francesa. Con una trayectoria profesional que incluye victorias en el Giro de Italia y la Vuelta a España, el esloveno esperaba mejorar su mejor resultado en el Tour, un segundo puesto en 2020. Hasta su caída, Roglic ocupaba una respetable cuarta posición en la clasificación general, a 2:15 del líder Tadej Pogačar, y era considerado uno de los grandes favoritos.

La desafortunada caída que llevó al abandono de Roglic ocurrió a unos diez kilómetros de la meta de la duodécima etapa. Harold Tejada chocó con un obstáculo que no estaba señalizado en la carretera, provocando una montonera en la que Roglic se vio involucrado. Aunque las señales iniciales del equipo no eran positivas, la decisión final se tomó después de una evaluación médica detallada que confirmó que el esloveno no estaba en condiciones de continuar.

“Primoz fue examinado cuidadosamente por nuestro equipo médico después de la etapa de ayer y nuevamente esta mañana”, declaró el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe. “Esto resultó en la decisión de que no volverá a competir hoy para poder concentrarse en sus próximos objetivos. Le deseamos una rápida recuperación.”

Con la esperanza de una pronta recuperación, Roglic se centrará ahora en sus futuros objetivos, dejando atrás un Tour de Francia 2024 que prometía ser un gran desafío para el esloveno. Su abandono es un recordatorio de los riesgos inherentes al ciclismo de alto nivel y la fortaleza requerida para competir al más alto nivel.