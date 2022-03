Tumba-burros Digital: Falta mucho por recorrer para el crecimiento de la economía digital

Por Luis Escobar Ramos

Como ya hemos venido apuntando, el desarrollo de la economía digital requiere de infraestructuras robustas, para lo cual debemos decir que, si bien éstas ya están desarrolladas en la mayoría de las economías avanzadas, en un gran número de países aún queda mucho terreno por recorrer para eliminar los obstáculos que limitan el crecimiento potencial de la economía digital.

La más compleja es la disponibilidad del espectro radioeléctrico (la red a través del cual viaja el tráfico de datos móviles). Es necesaria la unificación de criterios para la asignación del mismo, lo que resultaría en un creciente aumento del tráfico de datos en los servicios móviles, facilitando la eficiencia y fomentando la competencia de esta industria. Otro de los obstáculos que restringe el crecimiento de la economía digital en algunos casos es la falta de inversión en sus infraestructuras, lo que hace destacar el debate sobre quien debe hacer frente a los costos, los proveedores de las redes de comunicación o los proveedores de contenido digital, que siempre son beneficiados.

Bienes no fungibles: Son aquellos que no son sustituibles. Ejemplo: una obra de arte lo es porque no es equivalente a otra y por lo tanto, no se pueden simplemente intercambiar como pasa con un billete.

NFT (Non-Fungible Token) Token No Fungible: Son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas. Los NFT¨s tienen una relación estrecha con las criptomonedas, desde el punto de vista tecnológico, aunque son opuestos, ya que un BITCOIN es un bien fungible, y un NFT es bien no fungible, pero en esencia, son como las dos caras de una moneda tecnológica.

OTT¨s: Representa cualquier contenido que se distribuya directamente a los usuarios a través de un servicio de transmisión de video por medio de Internet, sin usar el servicio de televisión restringida tradicional, también se le llama streaming.

Avod (Advertising Video On Demand) Video Publicitario Bajo Demanda: Es un servicio gratuito para los consumidores de video que se financia a través de publicidad. El más conocido es YOUTUBE la plataforma más grande de videos en el mundo.

Svod (Subscription Video On Demand) Video de Suscripción Bajo Demanda: Se refiere a los servicios de video bajo suscripción por lo general mensual. Ejemplo de ellos es NETFLIX.

Tvod (Transactional Video On Demand) Video Transaccional Bajo Demanda: Este servicio no es gratuito, pero tampoco se está obligado a pagar una mensualidad para acceder al contenido. Aquí sólo se paga por lo que se quiera consumir. Como ejemplos: Apple, Play Station o Xbox.

Patrimonio Digital: Está formado por los materiales informáticos de valor perdurable dignos de ser conservados para las generaciones futuras, y que proceden de comunidades, industrias, sectores y regiones diferentes.

Contenido Interactivo: Son un tipo de contenido que le exige al usuario una acción y explorar la información presentada, trayendo la ventaja de generar más engagement y producir datos relevantes para los departamentos de ventas. Algunos ejemplos son: calculadoras y videos interactivos.

Engagement (Compromiso): Es la capacidad de atracción e interacción que creas con los usuarios que siguen tu empresa, con la intención de establecer relaciones sólidas y duraderas.

Acreditación Digital: Permite a su titular realizar trámites por Internet que requieran demostrar su identidad. Igualmente, con un certificado digital es posible firmar documentos electrónicamente. Al ser un documento digital, es necesario alojar su información en algún medio electrónico.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales