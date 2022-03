Tremendo ridículo el que hizo el Real Madrid

CONDENANDO LÍNEAS

Hacía mucho que no veíamos un ridículo tan grande por parte del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y ahora no solo se presenta en un pésimo momento, sino que se hace ante un equipo que no había arrancado de buena manera el campeonato, al que incluso, muchos en España ponían como la víctima de cara a este partido y que por muchos lapsos del compromiso hizo ver muy mal a la defensa madridista, que parecía no entender lo que estaba sucediendo.

El cuadro blanco no encontró la solución a la ausencia de Karim Benzema, aún cuando de inicio intento poner a Luka Modric como falso 9, y cuando el medio campo parecía de arranque no ser el problema más fuerte pensando en la recuperación de la pelota, pero lo que dejó de hacer el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti preocupa mucho cuando se tiene en puerta un compromiso de Champions League ante el Chelsea y en donde el cierre de la Liga tiene que encararse sin errores para no perder la ventaja que se tiene sobre sus más cercanos perseguidores, entendiendo que el Barcelona viene en crecimiento y que cada día juega mejor, ilusionando a sus aficionados los cuales al inicio de este año no tenían esperanza alguna de que en la liga su equipo pudiera competir.

Las desatenciones que se tuvieron en este partido le costaron muy caro a los merengues y que si no hubiera sido por la falla de cara al marco que tuvo Ferran Torres en varias ocasiones, esto hubiera podido ser mucho peor, entendiendo que lo vivido fue una humillación tremenda ante el cuadro catalán, equipo con el que nunca se quiere perder y mucho menos por goleada.

En la Liga le quedan duelos muy duros ante el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Betis, en los que se esperaría otra cara de los madridistas, que muy pronto puedan dejar atrás la pesadilla vivida en casa ante los blaugranas y que la mejoría se de rápido para no complicar el futuro de la liga y sus aspiraciones en Champions.

Ahora el trabajo tiene que darse en lo anímico y después pensar en lo táctico para buscar de esta manera corregir los errores que se cometieron en demasiadas ocasiones ante el Barca, entendiendo que esto no puedo volver a suceder si se quiere salir campeón en el torneo local y en la máxima competición europea.

Hoy ha quedado demostrado que no hay un jugador en el banquillo que pueda darle solución al técnico en la búsqueda del gol cuando no se cuenta con Benzema, y que una plantilla que espera poder pelear por dos torneos tendría que ir pensando en una figura que pueda estar para este tipo de situaciones en los próximos años, en caso de que se repita una lesión por parte del francés sin tener que sufrir tanto como la forma en la que se hizo ante la escuadra catalana.

Gustavo Calderón en Twitter: @Gusocalderon