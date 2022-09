A lo largo de este mes de septiembre, el INAI, la Facultad de Derecho de la UNAM y el INFO Ciudad de México, con la confluencia de los organismos garantes locales en materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de los datos personales, así como la de diversas instituciones de educación superior de todo el país, realizan las denominadas Semanas Universitarias por la Transparencia 2022.

Este espacio de diálogo plural, abierto e incluyente busca provocar y generar las condiciones necesarias, no solo para la eficaz difusión del conocimiento y el uso de las herramientas jurídicas existentes en relación con las materias mencionadas por parte de las juventudes del país; sino, sobre todo, para captar su incidencia, sus ideas, propuestas y promover su activa participación en la toma de decisiones y el diseño de soluciones en torno a lo público y de cara al futuro que habitarán.

En este relevante ejercicio dirigido a las juventudes universitarias de nuestro país, mismo que ha contado con conferencias magistrales, conversatorios, talleres y mesas de debate estudiantil, las y los jóvenes participantes han tenido la oportunidad de visibilizar, reflexionar, expresarse y deliberar en torno a los retos, desafíos y problemáticas que enfrentan los derechos fundamentales de acceso a la información y la protección de los datos personales, como derechos humanos que son, en un entorno permeado por los desarrollos y avances tecnológicos.

En ese sentido, han podido plantear sus visiones y propuestas respecto de temas como la violencia digital, la regulación de las redes y plataformas sociales de cara a la libertad de expresión, la privacidad, la autodeterminación informativa y la fundamental importancia que tiene la transparencia para efectos de materializar a la rendición de cuentas como forma de relación democrática, equitativa y comunicativa entre las instituciones y las personas.

Por el lado de las instituciones organizadoras y participantes en las Semanas Universitarias por la Transparencia 2022, me parece que este tipo de eventos y foros, en todo caso, representan la posibilidad de acercarse a las juventudes y con ello allegarse de insumos de gran valía que deben ser considerados con miras a delinear, orientar y enfocar debidamente, en el marco de la lógica progresiva aplicable en materia de derechos humanos, los esfuerzos institucionales, educativos y regulatorios que, cocreados en gobernanza, son necesarios para atender las demandas, necesidades, inquietudes e intereses de todas las personas. En especial, los de las y los mexicanos del futuro, quienes, desde hoy, como ha quedado claro en el espacio deliberativo de referencia, tienen mucho que decir en torno a lo que viven y habrán de vivir.

Durante esta primera edición, contamos con diez universidades de diversas regiones del país que forman parte de las Semanas Universitarias por la Transparencia; y, a manera de colofón de estas actividades, se contará con la participación de las rectorías, o representantes, de las Universidades sede, buscando generar un espacio de reflexión sobre la importancia de incorporar a la comunidad académica y estudiantil en el uso práctico y aprovechamiento cotidiano de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de otras agendas como la transparencia proactiva o la apertura institucional.

Hoy, las juventudes dialogan activa y permanentemente en torno a temas públicos, para ello utilizan intensivamente las posibilidades de comunicación, coordinación y organización con las que les dotan las nuevas tecnologías y el espacio digital. En ese orden de ideas, es de la mayor relevancia que las instituciones no solo visibilicen lo anterior, sino que impulsen decididamente políticas públicas y medidas transversales que incorporen e institucionalicen tales espacios alternativos de incidencia y participación a los formales con que hoy contamos, los cuales, generalmente, son administrados y operados por instituciones públicas.

Proceder de tal modo, nos permitirá capitalizar y dar orden al vibrante diálogo público y plural para canalizar sus contenidos y resultados de modos imaginativos que garanticen que no perdamos todas esas expresiones y potencial de desarrollo por parte de una ciudadanía que sí participa y que busca hacerlo; pero que muchas veces no se refleja, identifica o que simplemente no encuentra respuestas por las vías tradicionales.

En otras palabras, a través del diálogo, debemos construir y aplicar una concepción de democracia que, en los hechos y eficazmente se haga cargo de que la ampliación de la arena de discusión pública y su acercamiento a donde se encuentran las juventudes pues su participación activa solo puede tener resultados positivos al permitir y potenciar sus capacidades de libre desarrollo y del que depende el de todas y todos los mexicanos.

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX