Por fin tenemos acceso a las estadísticas correspondientes al mes de septiembre de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Es interesante analizar las cifras, pues son un claro indicativo de cómo se encuentra posicionada nuestra aviación comercial .

Comencemos con las 10 rutas más importantes en nuestro país, en orden decreciente: la que ocupa la décima posición es el vuelo de San José de Los Cabos a la Ciudad de México.

La siguiente ruta, es decir la novena más utilizada por los pasajeros es la ruta de Guadalajara a Cancún, este vuelo directo permite a los habitantes de la bella Perla Tapatía, llegar de manera directa a este destino de playa sin tener la necesidad de hacer escala en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La octava ruta es la de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, y es que, desde hace ya algunos años, esta (ruta sobre todo para las aerolíneas norteamericanas) se ha vuelto sumamente atractiva; ya hablaremos de ello más adelante.

La ruta que ocupa el séptimo puesto no es otra más que la de Monterrey-Cancún, al igual que en el caso de la ruta de Guadalajara al caribe mexicano, esta es una excelente opción para ir a la playita a relajarse y no pasar por el congestionado AICM.

Para la sexta posición, está la ruta México-Mérida; siempre ha sido una ruta muy consistente, y aunque hay opciones para volar a dicho destino, podemos decir que es una ruta muy estable. Esta ciudad tiene un boom inmobiliario de grandes dimensiones, por lo que no resulta extraño que haya crecido la demanda para este vuelo.

En un quinto lugar vemos a la ruta Tijuana-Guadalajara; no es tampoco de sorprender, pues es una excelente opción para los pasajeros que vienen de algún punto de los Estados Unidos y conectan con la ciudad de San Diego, quienes cruzan a Tijuana para tomar su vuelo con rumbo a la capital del estado de Jalisco.

La cuarta posición es para la ruta Tijuana-México. Como en el caso anterior, el aeropuerto fronterizo es una excelente opción para los paisanos que viven “al otro lado” y que vienen a visitar a sus familiares en nuestro país.

A nadie debe extrañarle el tercer lugar: México-Guadalajara, una ruta por excelencia con muchos vuelos matutinos, sobre todo para llevar a pasajeros de negocios.

Lo mismo pasa con la ruta que aparece en segundo lugar. Si hay una ruta reconocida dentro de la aviación como “de negocios” es la de Monterrey a la Ciudad de México. Todos los días, empresarios regiomontanos vuelan a la capital del país, por lo cual hay incluso muchas frecuencias pues es una de las rutas más importantes de todas las líneas aéreas.

Y en primerísimo lugar, ustedes lo deben imaginar, está la estrella de la corona: la ruta México-Cancún. De hecho, este vuelo es el que más conexiones tiene, pues muchos destinos internacionales llegan al AICM para esperar tomar el siguiente vuelo que los llevará a las playas de arena blanca y mares de color turquesa.

Ahora hablemos de las cifras, de enero a septiembre cada una de estas rutas ha trasladado pasajeros en las siguientes cantidades:

México-Cancún: 3.284 millones

Monterrey-México: 2.521 millones

México-Guadalajara: 2.265 millones

Tijuana-México: 1.685 millones

Tijuana-Guadalajara: 1.657 millones

México-Mérida: 1.398 millones

Monterrey-Cancún: 1.344 millones

Puerto Vallarta-México: 859 mil

Guadalajara-Cancún: 820 mil

San José Del Cabo-México: 819 mil

Ahora, el top ten de las rutas internacionales., de acuerdo con cifras de enero a septiembre del 2023, reportadas por la AFAC, están:

En primer lugar, la ruta Dallas/Fort Worth-Cancún con 883 mil pasajeros transportados.

Le sigue la ruta Houston-Cancún con 876 mil pasajeros en segunda posición, podemos observar que la principal puerta de entrada al país es el aeropuerto de Cancún.

En una tercera posición tenemos la ruta de Los Ángeles-Guadalajara con 777 mil pasajeros; a manera de anécdota les diré que uno de los pretextos que hace más de 10 años utilizó Gastón Azcárraga para decir que Mexicana de Aviación no era una aerolínea viable -y que por esa razón necesitaba recortar los derechos laborales de los trabajadores-, fue precisamente que esta ruta solo tenía pérdidas. Podemos ver que actualmente sigue siendo una de las rutas más rentables, y que transporta más pasajeros.

Aeroméxico tiene motivos para estar muy contento, pues la cuarta posición la ocupa la ruta México-Madrid. Sin duda alguna es uno de los destinos más importantes que nos permiten conectar con toda Europa. Con 760 mil pasajeros transportados.

Otra ruta que fuera “estrella” en Mexicana de Aviación y luego fue operada por Interjet, es la que ocupa el quinto lugar: la ruta Chicago-Cancún, con 752 mil pasajeros. Una de las rutas más solicitadas.

México-Bogotá, como ruta, ocupa el sexto lugar con 680 mil pasajeros trasladados. Un lugar hermoso también conocido como la “Ciudad Esmeralda” a los pies del Cerro Montserrat.

El séptimo puesto es para la ruta de Cancún-Atlanta, uno de los aeropuertos más grandes y con más conexiones en los Estados Unidos de Norteamérica, con 677 mil pasajeros. Nada mal.

La ruta México-Houston no podía faltar, ocupa el octavo lugar y lo confirman los 652 mil pasajeros que la usan. Ya sea que vayan a dicho destino por “turismo médico” o como es mí caso, a visitar a la familia que vive en esa ciudad tejana.

En novena posición otra ruta que en aquellos ayeres querían hacer pasar como “mala”, el México-Los Ángeles, con 634 mil pasajeros, sigue siendo una de las rutas más importantes ya sea como destino final o como conexión para vuelos al continente asiático u Oceanía.

Y por último en el décimo lugar la ruta San José del Cabo-Los Ángeles, este destino poco a poco ha dejado de ser ese pueblito de pescadores. Recuerdo que salías del aeropuerto, y cruzando la avenida había un changarrito en la calle con los mejores tacos de pescado que he probado en mi vida. Ahora es uno de los aeropuertos más importantes del país. Con 587 mil pasajeros transportados.

Aunque no sale dentro del top ten, Puerto Vallarta está tomando un impulso increíble, ya que a partir del mes pasado la aerolínea canadiense WestJet comenzó su temporada invernal en la que este bellísimo destino se ha convertido en su segundo mercado internacional más importante. Y hay más líneas aéreas interesadas en llegar como United.

Como podemos observar, las rutas top ten, tanto nacionales como extranjeras, ya no están centradas todas en el AICM. Esto no era así, antes todo se concentraba en la Ciudad de México . Permitir la descentralización de las operaciones ha sido un gran acierto que, me queda claro, muchos no llegan a comprender.

Incluso a las propias líneas aéreas les cuesta trabajo, y traigo esto a colación porque me parece importante la información que José Yuste vierte en su columna en el diario El Excélsior, más allá del golpeteo político con que utiliza los datos, estos son los que yo quiero resaltar.

Nos informa que hubo una reunión entre las tres principales líneas aéreas del país y el director del AICM, y según lo que dio a conocer fue que “les leyó la cartilla”.

Ahora sí, slot que no esté registrado, nada más no despega el avión. Y todo esto a raíz de que la AFAC tan solo en este mes de noviembre que está prácticamente empezando, detectó en el caso de Volaris 759 vuelos sin slot asignado por el AICM.

Sí estimados lectores, yo también me fui de espaldas; eso es jugarle al vivo y sobre todo el tratar de verle la cara a la autoridad. Por eso es que están por fin poniendo orden; ya llevábamos muchos años con una industria que se autorregulaba y por ende hacía lo que se le pagaba la gana. Que los cambios sean para bien del país, y en pro de nuestra aviación… Aunque por ahora los empresarios arruguen la nariz.