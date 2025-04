Una corte federal en Manhattan falló este martes que The New York Times no es responsable de difamar a Sarah Palin en un editorial de 2017 sobre el control de armas, representando una segunda derrota en juicio para la exgobernadora de Alaska y excandidata republicana a la vicepresidencia de EU.

Sarah Palin es excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008 por el Partido Republicano y exgobernadora de Alaska de 2006 a 2009.

El veredicto se produjo en un nuevo juicio del caso de Palin, después de que un tribunal federal de apelaciones anulara un veredicto de 2022 a favor del Times.

Este asunto confronta la libertad de expresión frente a las normas habituales para el mejor desarrollo social.

El jurado deliberó durante aproximadamente dos horas tras un juicio de una semana.

En una declaración posterior al veredicto, la portavoz de The New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo: “La decisión reafirma un principio importante del derecho estadounidense: los editores no son responsables por errores honestos”.

El asunto es que hubo una afirmación no cierta que afectó la reputación de Palin. Los abogados de Palin no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la prensa norteamericana.

Palin es una mujer de 61 años, que también se desempeñó como gobernadora de Alaska, pero durante su gestión hubo tensiones con la prensa. Ella demandó al periódico y al exeditor de la página editorial James Bennet por un artículo del 14 de junio de 2017 que sugería erróneamente que ella pudo haber incitado un tiroteo masivo en enero de 2011 en un estacionamiento de Arizona.

Seis personas murieron y la representante demócrata de EU, Gabby Giffords, resultó gravemente herida en el ataque.

Bennet dijo que estaba bajo presión de tiempo cuando agregó lenguaje al editorial titulado “La política letal de América” que vinculaba el ataque a un mapa del comité de acción política de Palin que colocaba a Giffords y a otros demócratas bajo miras.

El Times reconoció rápidamente su error y se disculpó, publicando una corrección 14 horas después de que el editorial apareciera en línea.

Los abogados de Palin dijeron que eso no fue suficiente porque la rectificación no la mencionaba por su nombre.

En su argumento final, la abogada del Times, Felicia Ellsworth, aludió a la alta carga que Palin, como figura pública, tenía para responsabilizar al periódico.

“Para ganar este caso, la gobernadora Palin necesita probar que The New York Times y James Bennet no se preocuparon por la verdad”, dijo. “No ha habido ni una pizca de evidencia que muestre algo más que un error honesto”.

El abogado de Palin, Ken Turkel, dijo que era más que eso. Un error aparentemente inocente que no lo era y que de hecho, le cambio la vida.

Palin perdió su primer juicio en febrero de 2022, pero el Segundo Tribunal de Apelaciones de EU en Manhattan dijo en agosto pasado que el veredicto estaba contaminado por varias decisiones del juez que presidía.

El caso ha sido visto durante mucho tiempo por Palin y otros conservadores como una posible vía para anular el precedente histórico de la Corte Suprema de EU de 1964 en New York Times contra Sullivan.

En ese caso, el tribunal dijo que para ganar un caso de difamación, una figura pública debe demostrar que una declaración ofensiva se hizo con “malicia real”, es decir, con conocimiento de que era falsa o con desprecio temerario por si era falsa.

Lo que en la legislación mexicana conocemos como dolo. Recordemos que este interesante caso afirma ser un “error”. Pero en nuestra historia hay varios ejemplos en los que hubo falsedades y otros peores difamaciones incluyendo estrategias de “lawfare”, litigios falsos para manchar reputaciones,

Sin embargo, el Segundo Circuito dijo que Palin renunció al argumento al esperar demasiado para impugnar el estándar de “malicia real”. El expresidente Donald Trump también ha cuestionado el estándar.

Palin antiguamente se postuló junto al difunto senador republicano John McCain de Arizona en su fallida campaña presidencial de 2008. El demócrata Barack Obama y su compañero de fórmula Joe Biden ganaron esa elección.