Complicada la labor del gobierno naranja que lo que pensaba que iba a tener funcionando no lo ha podido concretar.

Mire que me daría gusto que por fin los Tigres de la UANL pudieran tener su propio estadio pues hay que recordar que, así como el equipo es un préstamo de la UANL a Sinergia, el estadio también es prestado o más bien rentado.

Sinergia lo ha hecho muy bien, ha puesto a Tigres en un plano más conocido y ahora es el “ódiame más” del interior de la república como dicen los chilangos. Levantar a un equipo que necesitaba una levantada bíblica como lo ha hecho Cemex es algo que es digno de alabarse y resaltarse.

El equipo, al ser administrado por Cemex y no de Cemex per se, le ha faltado algo que los vecinos de enfrente tienen: un estadio. Los Rayados se tardaron 70 años vagando para poder tener un estadio propio y después de casi 70 años, lo lograron. Es por eso que creo que ese debería de ser el siguiente paso de los Tigres.

No creo que sea por insumos porque quiero imaginar que de puro sobrante podrían hacer 2 estadios con baños funcionales y poniéndoles “aguacate”. Es raro que no se haya logrado siendo que los últimos 3 gobernadores se han declarado Tigres. Quizá el próximo gobernador sí lo logre.

El estadio de Tigres ha sido una promesa incumplida que ha ilusionado muchos hasta con el voto. Esperemos que pronto se les dé a los felinos, pues ir al Volcán es ya casi como ir a un cenicero del mal estado de las instalaciones.

Del otro lado esta Tesla. Mire que no es culpa del gobernador García que la venta de los autos Tesla haya bajado en porcentajes que ponen a pensar a los dueños de la marca sobre abrir en los próximos años una planta en donde sea. Le podrán echar la culpa a los chinos que con la oferta de autos eléctricos que han lanzado en los últimos años se han vuelto feroces competidores.

Tener un Tesla puede llegar a ser un tanto aspiracional para la gran mayoría de la gente. No es un coche barato y del otro lado están los chinos como los de BYD que ofrecen un auto eléctrico en menos de 400 mil pesos, gran oferta.

Un buen amigo acaba de comprar un Tesla y me dijo que es el mejor automóvil que ha tenido en toda su vida, y eso que acaba de vender un Porsche 911. Entonces sí, un Tesla es un buen auto pero no es un auto para todos y con la llegada de los chinos al mercado hay competencia. No sabemos si Elon Musk tenga pensado en abrir una planta o si está pensando en desarrollar un modelo más económico que podría ser el fabricado en la todavía planta imaginaria de Santa Catarina.

Quien quita y sí llegue Tesla y sí exista un nuevo estadio de los Tigres, pero al parecer no le tocara al gobernador actual. A como se ve la cosa esto le puede tocar al siguiente gobernador. Así le tocó al Bronco con la KIA, y el Bronco era el menos parecido a Rodrigo Medina.

Galimatías

Le hago un llamado especial al equipo de bacheo del Pato Zambrano para que se dé una vuelta a la Avenida Lázaro Cárdenas despuesito de Valle Oriente. “Las Torres” léase en voz de Pato, tiene unos baches rompe rines y no veo ninguna persona que le dé solución a eso. ¡Ayuda, Pato!