El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones San Francisco de Sales

No importan tanto las promesas cuando no van acompañadas con hechos. La promesa de tener la famosa gigafactory de Tesla en Nuevo León, específicamente en Santa Catarina va y viene y no se ve la fecha para que se empiecen las obras. Ya va a cumplir un año eso de “Teslabañaste” y no vemos claro que se vayan a empezar próximamente las obras de esta fábrica emblemática del llamado electrohub regio.

Entendemos lo que está pasando en el mercado de la electro movilidad mundial pues Tesla no va solo y ahora hay competidores que tienen más variedad y una buena tecnología, y sobre todo una gran capacidad de producción. El Tesla se quiso convertir en un iPhone sin que este tuviera la primicia.

A diferencia del iPhone y su exclusividad, Tesla tiene pocas diferencias con los competidores donde también se han metido marcas tradicionales que ya tienen desarrollados los canales de venta y distribución de piezas.

A Tesla le ha ido bien en el segundo cuarto del año (Q2 dirían los gringos). La caída de la acción de Tesla ya subió, pero no ha llegado a los niveles que tenían en el Q2 del año pasado. Tesla vendió 4.8% menos carros que el año pasado pero un 14.8% más en el Q1, lo que habla de que hay una buena estrategia en el grupo liderado por Elon Musk .

Las acciones subieron un sorpresivo 10% cosa que no era esperada por los analistas financieros. Pero esto no significa nada, más para lo que podría venir en una supuesta nueva fábrica fuera de territorio gringo.

¿Qué tanto afecta a los proveedores que se pusieron en N.L. por la supuesta promesa de la construcción de la fábrica? Mire, esos proveedores pueden seguir surtiendo a la gente de Tesla y la planta que tienen en Texas sin problema. Desconozco si hicieron inversiones de crecimiento y si ya arrancaron, pero pueden seguir enviando sus productos a los Estados Unidos.

Tesla tiene que estabilizarse y alcanzar, al menos, lo que se vendía el año pasado. Después de eso, podría empezar a pensar en planes de expansión. Ahora tiene que ajustar su producción y costos en la planta que tiene en China antes de pensar en nuevas plantas. China acaba de levantar el veto que puso para los vehículos Tesla y ahora se puede vender en china el Model Y poniéndole una etiqueta de hecho en China.

¿Usted cree que Tesla tenga planes de construir más plantas cuando apenas se está estabilizando? Yo tampoco.

Creo que Tesla, si las ventas lo respaldan, tendrá una fábrica en México y muy probablemente se renueve la intención de construir la famosa gigafactory. No creo que sea en los próximos 2 o 3 años, eso sí. Claro que me puedo equivocar y mañana a Musk le dan las ganas de comenzar con el proyecto que sigue en veremos.

Ya no he visto tanta promoción de la gigafactory , imagino que la gente del gobierno de Nuevo León lo sabe. Es mas no vi eso en la campaña de la gente de Santa Catarina por lo que podría confirmar que ellos saben que la gigafactory de Tesla todavía sigue muy lejos.