Pensar en el futuro del Estado de México nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a construir juntos desde hoy.

Todos queremos que nuestras familias vivan mejor, que los jóvenes encuentren oportunidades y que nuestras comunidades tengan servicios que funcionen, pero alcanzar ese futuro requiere aprender a escucharnos y compartir responsabilidades.

Nuestro estado es tan grande y diverso que cualquier proyecto que busque mejorarlo necesita del conocimiento y la participación de muchas personas.

Cada municipio tiene su propia realidad y, para entenderla, hace falta acercarse a quienes viven ahí, conocer sus preocupaciones y darles un lugar en las decisiones.

Por eso, considero que sumar es una responsabilidad que va más allá de recibir a alguien en un partido: significa encontrar cómo su experiencia y sus ideas pueden contribuir al bienestar de los demás.

La incorporación de Juan Luis Solalinde Trejo al Partido Verde representa una oportunidad para avanzar en ese camino.

Como presidente municipal de Ixtlahuaca entre 2019 y 2021, tuvo la responsabilidad de atender las necesidades de su comunidad y conocer de cerca los retos que enfrenta.

Ahora, junto con Abuzeid Lozano, también expresidente municipal, podrá aportar ese aprendizaje a un esfuerzo compartido por Ixtlahuaca y por el norte de nuestra entidad.

Esta suma nos invita a pensar en algo más amplio: la posibilidad de construir un proyecto para el Estado de México donde distintas experiencias encuentren un propósito común.

Para mí, la unidad empieza por reconocer que podemos aprender unos de otros y que nuestras diferencias también pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones.

Trabajar juntos exige escuchar con apertura, cumplir acuerdos y mantener claro para quién estamos haciendo las cosas.

En Ixtlahuaca y en toda la región norte, las necesidades de agua, seguridad, caminos y salud nos recuerdan que los acuerdos deben tener una utilidad concreta para las familias.

Lo que hagamos hoy para atenderlas también influirá en las oportunidades que tendrán las siguientes generaciones.

Por eso, pensar a futuro implica darle continuidad a lo que funciona, corregir lo que hace falta y construir soluciones que puedan sostenerse con el tiempo.

Desde el Partido Verde queremos aportar a esa visión con un proyecto abierto, cercano a las comunidades y capaz de reunir a personas dispuestas a trabajar por una misma causa.

En esa tarea tienen mucho que aportar quienes han gobernado, pero también los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los vecinos que conocen los problemas porque los viven todos los días.

Un proyecto para todo el estado debe dar espacio a esas voces y lograr que cada región se sienta escuchada y tomada en cuenta.

La confianza se construirá en la medida en que seamos capaces de convertir esa participación en compromisos y esos compromisos en resultados.

Veo en cada nueva incorporación la oportunidad de fortalecer esa forma de trabajar y de asumir, entre más personas, la responsabilidad de hacer las cosas mejor.

El Estado de México que queremos empieza en nuestra capacidad de ponernos de acuerdo hoy y de sostener ese esfuerzo mañana.

A eso debemos darle sentido cada vez que hablamos de sumar: a construir juntos un futuro en el que nuestras familias puedan vivir con más tranquilidad, más oportunidades y más esperanza.