¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Aprovechando que todavía no terminan las vacaciones de los críos, es momento para darnos gusto, y si es que en estos días de asueto no salimos a ningún lado, podemos viajar con el paladar hasta el bellísimo estado de Sonora .

Lo mejor se encuentra en la colonia Roma, en la calle de Monterrey número 227, y toda la materia prima, la traen de Sonora. La taquería se llama 3 de Costilla, abren a la 1:00 de la tarde y los martes cierra alrededor de las 9:30 de la noche; miércoles, jueves y viernes hasta las 11:30 de la noche; los sábados abren a partir de las 9 am y cierran a las 11:30 de la noche, los domingos de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Tienen seis opciones para degustar una buena costilla de cerdo, empezando por el taco de costilla, la “gordibuena” que es una fusión de quesadilla con gordita, pero con tortilla de harina de trigo, con mucho queso Chihuahua; la “ketodilla”, que es una versión de una costra de queso Chihuahua con costilla y se sirve con tortillas pero de maíz; la “lorenzilla”, una tostada de maíz dorado, embarrada de frijolitos coronada por la deliciosa costilla de cerdo; el “taco planchado” un taco dorado de costilla y lo puedes pedir también con queso, y si eres amante de los lácteos, estos vienen acompañados de un consomé muy potente en sabores.

Manejan dos entradas: orden de tres tacos de frijol o frijoles puercos estilo Sonora, elaborado con frijoles Mayocoba, queso Chihuahua, chorizo, manteca, salsa ranchera y sal. Una verdadera delicia al paladar; si no los han probado, sepan que son untuosos, picositos y abren muy bien el apetito.

Ahora sí, vayamos a la joya de la corona que son los tacos de asada . Podemos pedirlos con tortilla de maíz, o de harina de trigo; yo les recomiendo que sea con esta última porque la traen desde Sonora a la Ciudad de México, y de verdad son una exquisitez. Tenemos el clásico taco de asada, el cual es un corte de top sirloin.

El campechano es con top sirloin al que se le agrega chicharrón de res estilo norteño; y no, no tiene nada que ver con el chicharrón que se come en la Ciudad de México, porque el de este taco es pura carne.

Tenemos el taco “caramelo”, que es con top sirloin y queso Chihuahua, el “dorado” que es igual con top sirloin pero este se hace sólo con tortilla de maíz, también está el taco “la Lorenza”, es una tostada de maíz dorado al que se le pone su corte de carne top sirloin y su queso Chihuahua bien derretido, y por último la quesadilla “Asa”, una gordita de tortilla de harina de trigo que va rellena de top sirloin y queso Chihuahua.

Para beber tienen refrescos, aguas frescas y tienen también tragos coquetos que preparan con Bacanora, para que sientas que estas en Sonora, y puedes acompañar tus tacos con “entradas asador”, una es de verduras asadas, otra es papada de cerdo bañada en salsa negra de chile chiltepín y cebolla morada que se sirve con tostadas, para compartir, y también hay papas con costilla de cerdo y queso amarillo.

Otro gran atractivo del lugar es su barra de salsas , para que le pongas la que más te guste, o sea puedes personalizar el sabor de tus tacos. El gran final lo hace su postre: un strudel de manzana extraordinario, acompañado con una bola de helado de vainilla.

Si quieres vivir la experiencia de cómo se comen tacos en el norte, en especial en Sonora, esta taquería te va a dejar más que contento. Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera