Con la esperanza de que lo lean los y las izquierdistas de México que incomprensiblemente admiran al presidente de Rusia.

The Guardian publicó en exclusiva un relato de Pavel Filatyev, paracaidista del ejército ruso que ha huido de su país después de publicar más de cien páginas en las que detalla sus experiencias en el frente de guerra.

Cito algunas de las palabras de ese soldado ruso:

√ “Nos convirtieron en salvajes”.

√ “No veo justicia en esta guerra”.

√ “Luché en Ucrania, y si no tengo derecho a decir ‘No a la guerra’, ¿por qué otra persona tiene derecho a iniciar la guerra?”.

√ Después de que el ejército de Vladímir Putin tomó el puerto de Kherson: “¿Alguna vez has visto las pinturas del Saqueo de Roma por los bárbaros? Esta es la mejor manera de describir lo que estaba pasando a mi alrededor. Todos parecían agotados y salvajes, y todos comenzamos a registrar los edificios en busca de comida, agua, una ducha y un lugar para pasar la noche; algunos comenzaron a apoderarse de computadoras y cualquier objeto de valor que pudieran encontrar. Yo no fui la excepción: encontré un sombrero en un camión destrozado en el lugar y lo tomé” .

√ “Me disgusté con todo el saqueo, a pesar de mi estado salvaje”.

√ “No nos importaba nada, ya nos habían llevado al límite”.

√ “Todo alrededor nos daba una sensación de vileza; como desgraciados, solo intentábamos sobrevivir”.

√ “Este es un círculo vicioso de algún tipo, todos tenemos la culpa, pero debemos sacar las conclusiones correctas y corregir nuestros errores. ¿Dónde está la amplitud del alma rusa? ¿Dónde desapareció nuestra nobleza y espiritualidad?”.

√ “Nuestros antepasados derramaron gran parte de su propia sangre por el bien de la libertad. Puede que no cambie nada, pero me niego a participar en esta locura. Éticamente sería más fácil que Ucrania nos atacara, pero la verdad es que nosotros invadimos Ucrania y los ucranianos no nos invitaron”.

Me pregunto si sabrán los y las izquierdistas de México que hartos del horror, los soldados rusos llegan al extremo de dispararse deliberadamente a sí deliberadamente para escapar de la guerra y cobrar una indemnizaciòn de alrededor de un millón de pesos.

El paracaidista escribió: “La mayoría de la gente en el ejército está descontenta con lo que está pasando allí, están descontentos con el gobierno y sus comandantes, están descontentos con Putin y su política, están descontentos con el ministro de defensa, que nunca ha servido en el ejército”.