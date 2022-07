Prometeo

Este 18 de julio se cumplen 16 años de la creación de las SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. En esa fecha del año 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas y adiciones a diversas leyes, entre ellas la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con lo cual se daba origen a la constitución de la SOFOM, entidades que representan una alternativa para personas y empresas que requieren financiamiento o crédito.

Existen dos tipos de Sofomes Reguladas y No reguladas, las primeras con vinculo patrimonial con Bancos o bien aquellas que para fondear sus operaciones emitan valores conforme a la Ley de Valores. Las segundas son aquellas que son independientes y que principalmente operan de manera regional o en nichos muy específicos de negocio.

Están empresas están sujetas a la supervisión por parte de la CNBV y Condusef, con las facultades que la ley les confiere. Así que se identifican como SOFOM ER y SOFOM ENR, ambas figuras tienen inspección y vigilancia para verificar cumplimiento con la Ley de las disposiciones preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Hace 16 años la figura generó grandes expectativas, se pensó que sería una figura que ampliaria la oferta y el desarrollo del sector financiero y activaría la economía regional en especial por su concepto de objeto múltiple. Muchos pensaron que al tener una SOFOM, el fondeo de Bancos y de la Banca de Desarrollo serian detonadores de negocios y eso al igual que las Fintech hoy estímulo una idea de expansión de la figura que con el tiempo evidencio que no hubo tal desarrollo y que si bien hay varias muy activas, en general es un sector que no despego de la manera esperada por los inversionistas de origen.

Las SOFOM y el otorgamiento de crédito

Hoy es un sector financiero especializado, después de 16 años el nombre SOFOM, ya es conocido, si bien suena extraño el nombre la mayor parte de estas empresas posiciona su nombre comercial a efecto de ser identificadas en el tema comercial con sus inversionistas, clientes y prospectos. Las SOFOM se encargan principalmente de realizar todas las actividades relacionadas con el otorgamiento de crédito.

En su momento se consideró como objetivo bien intencionado, conformar un sector financiero no bancario eficiente y competitivo. Garantizar una participación diversificada de capital. Descentralizar y generar arraigo regional de este tipo de entidades financieras y propiciar sanas prácticas financieras.

Sin embargo y a pesar de que llegaron a ser más de 6 mil entidades financieras constituidas bajo la figura de SOFOM, estas al no contar con fondeo institucional, ser entidades mayormente conformadas por personal sin experiencia y con un capital propio limitado, lo cual provoco un proceso de selección natural, por lo que el numero registrado ante Condusef y CNBV no supera las 1400 SOFOM al mes de junio de 2022 y activas es del orden de las 400 entidades.

El diseño original fue malo, un capital social mínimo de 50 mil pesos y un proceso de integración básico, eso genero improvisación, que con los años fueron cambando con reglas y más supervisión, lo cual desmotivo a los interesados, pues NO era fácil como pensaron en un inicio, por otra parte el fondeo de la Banca de Desarrollo, aún siguen sentados esperándolo, lo que ha provocado que estas entidades se concentren en créditos de nómina y consumo y las menos en sectores empresariales, hipotecas y automotriz.

Otro elemento que no apoya es que está fragmentado en diversas asociaciones y que las estadísticas que deberían generar la CNBV y Condusef son irregulares o inexistentes y las propias SOFOMES generan información sin ser auditadas por terceros para validar sus datos, pues lo mismo dicen tener una colocación que representa el 5% del PIB, pero no hay forma de que Banco de México o la propia SHCP lo confirmen. Otro tema es que el mercado bursátil, no ha sido creativo para integrar modelos de fondeo en Bolsa de manera adecuada, por lo que es un fondeo no aprovechado institucionalmente por sectores productivos.

Entre los temas de evolución que la pandemia genero para este sector, fue un proceso de sistematización, digitalización, originación de crédito y control de expedientes. Por lo que eso las hará competitivas, los costos en esa materia han bajado y la tecnología y su evolución no se detiene, esto hace que puedan competir con efectividad con las FINTECH, pues las que han permanecido activas, ya tienen experiencia y eso es un factor diferenciador. En el sector Financiero, la experiencia es clave, vendrán muchas firmas extranjeras con sus genios y todo, pero esto no es solo billete y networking, es experiencia, trabajo y resultados probados, para originar y cobrar.

La Banca de Desarrollo debe ser una integradora de intermediación en base al nearshoring (acercar e integrar procesos) que ya identifico SHCP y que van a detonar como prueba piloto con el corredor del Istmo. Ahí la Banca de Desarrollo debe generar cadenas productivas con el sector financiero, otorgar garantía financiera a Bancos para que fondee a SOFOMES en regiones y mercados. Estos serían sus originadores y con ello se generaría un ciclo más efectivo pues se complementan y no compiten. Otro es el pool de emisoras en Bolsa para intermediarios que generan negocios para Pymes en diferentes regiones.

Pero para que esto prospere, se requiere que el Poder Judicial, entienda que la incertidumbre y tiempos procesales excesivos son un factor negativo para los negocios, No hay negocio que aguante los años que estarán en México para resolver conflictos laborales, civiles y mercantiles. Los deudores morosos y que ya saben como alargar los asuntos con sus abogados chicaneros, pueden generar asuntos por años (5, 10 o más años) ya para cuando se resuelve el negocio ya no existe o el afectado en su patrimonio diluido o incluso ya falleció. Y todo eso sin responsabilidad para el poder judicial, que merece un capítulo especial de como afecta al sector financiero y a los negocios en general.

Beneficios de la entidad financiera SOFOM

Los beneficios que tiene una entidad financiera como la SOFOM, son múltiples, pero dentro de los principales podemos resaltar:

Conocimiento y experiencia del sector en que participan. Toma de decisiones más rápida y eficiente por su especialización. La atención es personalizada y apoyada con tecnología. Estructuración de soluciones flexibles en apoyo financiero para empresas. Los intereses generados en transacciones de la cartera crediticia comercial como entidad financiera, no causan IVA(Impuesto al valor agregado). Las pérdidas por irrecuperabilidad de créditos son deducibles con ciertos requisitos a partir de la última reforma fiscal. La cartera crediticia no se incluye para el cómputo del ISR (Impuesto Sobre la Renta). Los contratos en que se haga constar créditos, arrendamiento financiero y factoraje financiero, que otorguen las SOFOM E.N.R., que vayan acompañados de los estados de cuenta certificados por el contador de la entidad, tendrán el carácter de título ejecutivo y podrá ser cobrado por la vía ejecutiva mercantil. Las SOFOM pueden ceder los derechos de créditos con garantía hipotecaria a otro intermediario sin necesidad de notificar al deudor, ni de escritura pública, ni de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Las SOFOMES han llegado a su etapa de madurez, están en la definición de ser la figura activa y que puede diversificar el fondeo de crédito y financiamiento que México necesita en el sector financiero. Son una evolución de la figura llamada SOFOL, que tuvo una duración de 19 años, por lo que ambas figuras en su consolidación de 1994 a la fecha son ya 28 años de ser una figura de financiamiento especializado, no todo ha sido de días de vino y rosas, pero la figura a través de sus accionistas y de sus clientes que se cuentan por millones en el país, han mostrado que si hay formas de hacer mejor las cosas. Felicidades por un año más a las Sofomes.