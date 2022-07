PROMETEO

El segundo semestre de 2022 genera expectativas de todo tipo, desde las más negativas que son frecuentes en grupos que un día y el otro también, todo ven mal. Por otra parte, hay grupos que buscan más información y analizan con datos de diversas fuentes para formarse una mejor opinión. En materia de negocios, desde luego que los indicadores macro económicos y los datos sobre seguridad y estado de derecho son relevantes, el país es un mosaico de condiciones que hacen necesario valorar temas no solo de riesgo financiero o económico, sino de mercado y socio políticas.

La polarización es un elemento común en cada país, México no es la excepción y no es algo nuevo, ahora más participativa en especial en las redes sociales y eso es bueno pues refleja interés y participación, aun en las grandes diferencias. Pero la realidad es que aún falta mayor participación practica y ejecutiva y no ser solo pasajeros testimoniales de las decisiones que otros han realizado o siguen realizando en temas trascendentales para todos y las siguientes generaciones.

Esta semana se inauguró la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Un país productor de petróleo que importaba la gasolina y diésel que necesitaba, ahora con esta refinería y la actualización de las otras seis:

Ciudad Madero construida en 1914. Salamanca construida en 1950. Minatitlán construida en 1956. Tula en 1976 Cadereyta en 1979. Salina Cruz en 1979.

Sin duda las crisis económicas y la mega deuda mexicana generada por gobiernos y funcionarios corruptos e ineptos, impidieron modernizar esas refinerías y se optó por la importación, por lo que el 80% de los que consumimos ha sido importación. La reciente incorporación de Deer Park en Texas, la cual fue construida en 1929, pero a diferencia de las refinerías mexicanas, aquella se modernizaba de manera regular y era eficiente.

En 1993 fue adquirida por Shell y Pemex, era operada por Shell. A partir de 2021, Pemex llego a un acuerdo con Shell y obtuvo la autorización del gobierno americano, hoy es el único propietario de la refinería Deer Park que produce 250 mil barriles diarios de combustible. Con esa contribución de 7 refinerías se podrá llegar a tener autosuficiencia de combustibles en el mediano plazo, anteriormente se operaba al 30% de su capacidad de producción por falta de mantenimiento e inversión. Tenemos refinerías que podían producir en promedio 200 mil barriles diarios de combustible y solo producían alrededor de 40 mil barriles diarios, con los consecuentes costos e ineficiencias de las cuales no se informaba con claridad a la población. El velo de la impunidad, simulando legalidad es un factor grave de riesgo para los negocios en México.

Tenemos registrados en México más de 50 millones de vehículos que consumen diariamente 800 mil barriles de gasolina (80%) y diésel (20%), hoy se cubre con producción el 50% y con la participación de la Refinería Olmeca y las otras siete operando de manera eficiente, en dos años se debe tener capacidad para producir 1 millón 200 mil barriles diarios, que garanticen la operación y costos adecuado para los vehículos.

Si bien la visión futurista de algunos políticos, opinólogos y sus seguidores apasionados, consideran que la presencia de vehículos eléctricos o híbridos es ya una tendencia masiva, hay que aclarar que en México en todo el territorio el número de vehículos eléctricos e híbridos no llega a las 40 mil unidades y que en EU que es el que más promociones e incentivos fiscales ha dado para la transición su número es del orden de 2 millones de vehículos eléctricos o híbridos, solo que hay más de 340 millones de vehículos de combustión y esos no desparecen por arte de magia en unos pocos años. Si bien ya en grandes ciudades es común ver autos eléctricos o híbridos, estos son una minoría y aun con las armadoras avisando que en el 2035 dejaran de producir vehículos de combustión, los gobiernos en el mundo no han generado esquemas de chatarrizacion y fiscales para cambiar acereramente los más de 1400 millones de vehículos y que los 20 millones eléctricos o híbridos en el mundo, son nada frente a ese gran inventario, así que el uso de combustibles no será menor a los siguientes 50 años.

Cuando México tenga operando las 8 refinerías al 80% de su capacidad, serán 1 millón 200 mil barriles diarios de combustibles y su vida útil de producción mínima es de 20 años, sin embargo, con el mantenimiento adecuado su vida útil supera los 50 años, la prueba es que la reconversión y modernización de las seis refinerías más antiguas siguen operando. Eso garantiza el abasto para las empresas y las personas, la movilidad de productos, mercancías y servicios, nos daría fortaleza económica y estabilidad en los preciso al ser productos de buen tamaño y organizar adecuadamente a la transición a otras energías renovables y al uso de baterías de litio en donde México también tiene reservas a explotar relevantes en especial en el norte del país.

De igual manera Trans Canada Energy, formalizaron la alianza con CFE para transportar gas natural desde el gasoducto Texas a Coatzacoalcos, con inversión de 5 mil millones de dólares. El 15% de la inversión inicial sin contratar deuda y con esquema creciente de participación será de CFE, con ello se tendrá acceso a licuefacción en Salina Cruz en la refinería, así mismo a la refinería de Dos Bocas y con ello dotar de gas natural a la península de Yucatán. Con esto el abasto para ciclo combinado para generación y estabilidad de electricidad, le dará oportunidades al sector empresarial para detonar inversión productiva.

Las grandes obras de infraestructura no son generadoras de resultados inmediatos, así el aeropuerto y la refinería, tendrán sus procesos de maduración, que debe ser activo, pero no podemos pensar que de un día para otro sean una solución, aun les fatales procesos de mejora y hay que estar atentos a que se realicen de manera exitosa pues son recursos públicos de todos los mexicanos y deben rendir cuentas de manera adecuada y oportuna.

En cada estado de la república, debe mejorar la seguridad de manera integral y no es un tema solo federal, son asuntos locales que en varias entidades han descuidado y se genera sensacionalismo con su problemática local y no se asume la responsabilidad que les corresponde en cada entidad. Lo mismo pasa con el poder judicial, que les gusta mucho el discurso público de la imparcialidad y la justicia expedita y gratuita. Lo lamentable es que no es gratuita, ni es expedita ni es justa, siguen las actitudes del olimpo judicial, la soberbia y burocracia procesal. Los que mejor aprovechan esa pasividad y parcialidad judicial, son grupos o personas, que utilizan todas las oportunidades y recursos legales que la ley les otorga para alargar procesos indefinidamente e inhibir la inversión productiva. Va a cambiar próximamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero mis expectativas siguen siendo pesimistas, no hay realmente acción de cambio en al ámbito judicial y estatal, salvo vedares excepciones.

El inversionista y generador de empleos, debe valorar estos elementos, si bien se detonan procesos que animan la inversión productiva en todos sus niveles, hay factores que no se pueden ignorar por los efectos que generan, por ejemplo para el sector financiero, es clave en sus clientes de crédito, conocerlos realmente no solo por su información financiera, fiscal y de buró de crédito, sino analizar el buró legal con detalle, puede ser que las referencias básicas y el buró no muestren alertas, pero el buró legal, nos muestra el grado de complejidad o de desempeño que tienen los solicitantes y si son frecuentes las demandas civiles, mercantiles y laborales, entones el radar debe señalar peligro.

El Poder Judicial no apoya la inversión productiva y solo atrasa asuntos por años. Para los abogados todo dependerá del lado que representen, para quien no quiere pagar deudas, serán apoyo clave si se les pagan sus honorarios e igualas por largo tiempo estarán felices, si es del lado del que busca cobrar se tendrá que enfrentar a su contraparte y al Poder Judicial con su burocracia procesal. Todo depende de qué lado representen.

Tenemos el reto de que la inversión productiva no ha sido del nivel esperado por el sector privado, el tema de incentivos fiscales y subsidios no es ya la solución, en el sector privado debemos impulsar un cambio radical que garantice estado de derecho a través de un poder judicial eficiente y oportuno. Que pase de la argumentación a los hechos. Los estados de igual manera, deben promover la competitividad y no el regionalismo negativo, ese solo divide y generaliza tonterías. Es nuestra oportunidad aprovechar el T-MEC, integrarnos verticalmente en la proveeduría en sectores estratégicos, en la cadena de sustitución e importaciones en productos básicos y en hacer uso de la infraestructura regional a nuestro favor y retomar el crecimiento del PIB a niveles mayores al 4% de manera sostenida.

Mario Sandoval en Twitter: Twitter@MarioSanFisan

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex presidente nacional AMFE